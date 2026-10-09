13-latka groziła śmiercią uczniom kilku szkół. Została zatrzymana. Policja zabezpieczyła telefon i nożyczki
Mazowieccy Policjanci z Płocka zatrzymali 13-latkę, która według ich ustaleń opublikowała nagranie z groźbami śmierci wobec uczniów kilku miejscowych szkół. Film początkowo pojawił się na zamkniętej grupie, a następnie trafił na portal społecznościowy. Zaniepokojeni internauci powiadomili funkcjonariuszy. Z nastolatką prowadzone są czynności w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, gdzie obecny jest również jej rodzic.
Film z zamkniętej grupy trafił do szerszego grona odbiorców
Jak informuje policja, 13-latka zamieściła na zamkniętej grupie film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Nagranie zostało później opublikowane na jednym z portali społecznościowych, gdzie wzbudziło niepokój internautów. To oni zawiadomili służby o jego treści. Funkcjonariusze zatrzymali nastolatkę i prowadzą czynności dotyczące zdarzenia. W przekazanej informacji nie wskazano, kto przeniósł film z zamkniętej grupy na portal ani których konkretnie szkół dotyczyły groźby.
Zabezpieczono strój, nożyczki i telefon. Sprawa trafi do sądu rodzinnego
Policjanci zabezpieczyli strój, w którym dziewczynka występowała na nagraniu, a także nożyczki oraz jej telefon. Z 13-latką trwają czynności w płockiej komendzie, a na miejscu znajduje się rodzic dziecka. O zdarzeniu zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego. Komunikat nie określa motywów zachowania nastolatki ani nie opisuje dalszych decyzji w jej sprawie. Samo zabezpieczenie wymienionych przedmiotów nie przesądza również, czy dziewczynka podejmowała działania zmierzające do realizacji gróźb.
#Policja.nci z #Płock.a zatrzymali 13-latkę, która na zamkniętą grupę wrzuciła film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Film ten trafił później na jeden z portali społecznościowych. Zachowanie 13-latki wzbudziło niepokój internautów, którzy zawiadomili Policję. Obecnie z nastolatką trwają czynności w KMP w Płocku. Na miejscu jest także rodzic dziecka. Policjanci zabezpieczyli strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon 13-latki. O zdarzeniu zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026
Niepokojące nagranie warto zachować i zgłosić
W tej sprawie sygnał od internautów pozwolił policji zająć się nagraniem zawierającym groźby. Jeżeli podobny materiał trafia do ucznia lub rodzica, warto zachować wiadomość, film albo link do publikacji i przekazać je funkcjonariuszom. O treściach dotyczących konkretnej szkoły należy również powiadomić jej dyrekcję. Nie warto rozsyłać nagrania z dopiskami sugerującymi potwierdzony plan ataku, jeśli takich ustaleń nie przekazały służby. Dalszych informacji o sytuacji należy szukać w komunikatach policji i wiadomościach przekazywanych przez szkołę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.