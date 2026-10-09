13-latka groziła śmiercią uczniom kilku szkół. Została zatrzymana. Policja zabezpieczyła telefon i nożyczki

9 października 2026 10:51 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Mazowieccy Policjanci z Płocka zatrzymali 13-latkę, która według ich ustaleń opublikowała nagranie z groźbami śmierci wobec uczniów kilku miejscowych szkół. Film początkowo pojawił się na zamkniętej grupie, a następnie trafił na portal społecznościowy. Zaniepokojeni internauci powiadomili funkcjonariuszy. Z nastolatką prowadzone są czynności w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, gdzie obecny jest również jej rodzic.

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Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Shutterstock.

Film z zamkniętej grupy trafił do szerszego grona odbiorców

Jak informuje policja, 13-latka zamieściła na zamkniętej grupie film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Nagranie zostało później opublikowane na jednym z portali społecznościowych, gdzie wzbudziło niepokój internautów. To oni zawiadomili służby o jego treści. Funkcjonariusze zatrzymali nastolatkę i prowadzą czynności dotyczące zdarzenia. W przekazanej informacji nie wskazano, kto przeniósł film z zamkniętej grupy na portal ani których konkretnie szkół dotyczyły groźby.

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Policjanci zabezpieczyli strój, w którym dziewczynka występowała na nagraniu, a także nożyczki oraz jej telefon. Z 13-latką trwają czynności w płockiej komendzie, a na miejscu znajduje się rodzic dziecka. O zdarzeniu zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego. Komunikat nie określa motywów zachowania nastolatki ani nie opisuje dalszych decyzji w jej sprawie. Samo zabezpieczenie wymienionych przedmiotów nie przesądza również, czy dziewczynka podejmowała działania zmierzające do realizacji gróźb.

Niepokojące nagranie warto zachować i zgłosić

W tej sprawie sygnał od internautów pozwolił policji zająć się nagraniem zawierającym groźby. Jeżeli podobny materiał trafia do ucznia lub rodzica, warto zachować wiadomość, film albo link do publikacji i przekazać je funkcjonariuszom. O treściach dotyczących konkretnej szkoły należy również powiadomić jej dyrekcję. Nie warto rozsyłać nagrania z dopiskami sugerującymi potwierdzony plan ataku, jeśli takich ustaleń nie przekazały służby. Dalszych informacji o sytuacji należy szukać w komunikatach policji i wiadomościach przekazywanych przez szkołę.

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