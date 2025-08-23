14. emerytura pod specjalnym nadzorem? Ten dokument będzie kluczowy
Już 1 września ruszają wypłaty 14. emerytury, ale część seniorów musi przygotować się na nowe zasady. Osoby odbierające świadczenie od listonosza mogą zostać poproszone o okazanie dowodu osobistego, a jego brak oznacza odmowę wydania pieniędzy. To efekt przepisów wprowadzonych w 2023 roku, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, ale w praktyce mogą utrudnić życie wielu emerytom.
Bez dowodu osobistego ani rusz. Nowe zasady odbioru 14. emerytury
Pierwsze wypłaty 14. emerytury ruszą już 1 września, ale nie każdy senior odbierze pieniądze bez problemów. Ci, którzy wciąż otrzymują świadczenia bezpośrednio od listonosza, muszą przygotować się na dodatkowe wymogi. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2023 roku, listonosz może zażądać okazania dowodu osobistego, a w razie jego braku – odmówić wydania gotówki i odejść z przekazem.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje doręczycieli do potwierdzania tożsamości adresatów. Najczęściej wystarczy dowód osobisty, choć w praktyce dokument nie jest wymagany, jeśli listonosz zna emeryta osobiście. Jednak w przypadku pierwszej wizyty z nowym świadczeniem spisanie danych – imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru dokumentu – staje się obowiązkiem.
Zmiana ma ograniczyć ryzyko wyłudzeń i podejrzanych transakcji, ale dla seniorów oznacza dodatkowe formalności. Dla blisko miliona osób w Polsce, które wciąż decydują się na gotówkowy odbiór emerytury, brak dokumentu może skutkować tym, że pieniądze wrócą do ZUS.
Jak zapewnić sobie spokojny odbiór świadczenia?
Seniorzy, którzy nie chcą martwić się o dokument tożsamości przy każdej wypłacie, mogą w każdej chwili złożyć wniosek w ZUS o zmianę formy płatności i wskazać numer konta bankowego. Wystarczy formularz EZP, który można złożyć w placówce, wysłać pocztą lub wypełnić online przez PUE ZUS.
Czternastka zostanie wypłacona wraz z wrześniową emeryturą lub rentą w standardowych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Ze względu na kalendarz, część osób otrzyma świadczenie wcześniej – w ostatni dzień roboczy przed terminem.
Ile wyniesie 14. emerytura w 2025 roku?
Pełna wysokość 14. emerytury równa się minimalnej emeryturze, czyli 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto). Całość przysługuje tym, którzy otrzymują świadczenie do 2900 zł brutto. Dla osób przekraczających ten próg obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza stopniowe obniżanie czternastki. Minimalna wypłata to 50 zł brutto.
