14 sierpnia dniem wolnym w całej Polsce. Jest decyzja premiera
W piątek 14 sierpnia 2026 roku członkowie korpusu służby cywilnej będą mieli wolne, a wraz z weekendem da im to trzy dni odpoczynku z rzędu. Wynika to z zarządzenia premiera Donalda Tuska, podpisanego, ponieważ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego, czyli 15 sierpnia, wypada w tym roku w sobotę. Dla mieszkańca Warszawy najważniejsze jest jednak pytanie praktyczne: które urzędy faktycznie będą tego dnia zamknięte. Odpowiedź nie jest oczywista, bo decyzja premiera obejmuje administrację rządową, ale już nie bezpośrednio stołeczny ratusz. To samo zarządzenie daje zresztą jeszcze jeden długi weekend – w grudniu.
Skąd ten wolny piątek? Mechanizm z artykułu 130 Kodeksu pracy
Zasada wynika z artykułu 130 paragraf 2 Kodeksu pracy. Każde święto ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. W 2026 roku 15 sierpnia wypada w sobotę, która dla większości pracowników i tak jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Święto „znika” więc z kalendarza roboczego, nie redukując liczby godzin do przepracowania, a pracodawca ma obowiązek oddać ten dzień w innym terminie w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku urzędników termin takiego dnia wyznacza Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia.
Zarządzenie premiera: dwa wolne dni i dwa długie weekendy w 2026
Podstawą jest Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 roku w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2026 poz. 36), które weszło w życie 23 stycznia. Wyznacza ono dwa dodatkowe dni wolne. Pierwszy to piątek 14 sierpnia 2026 roku, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Drugi to poniedziałek 28 grudnia 2026 roku, w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia przypadający w sobotę 26 grudnia. W praktyce daje to urzędnikom trzydniowy weekend w środku wakacji, od 14 do 16 sierpnia, oraz dłuższą przerwę na koniec roku, od 24 do 28 grudnia. Rozwiązanie obejmuje ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych w służbie cywilnej i nie wymaga od nich składania wniosków urlopowych.
Które warszawskie urzędy będą zamknięte 14 sierpnia
W piątek 14 sierpnia nie będą pracować jednostki administracji rządowej. W Warszawie oznacza to zamknięte ministerstwa i urzędy centralne, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajową Informację Skarbową, izby administracji skarbowej oraz urzędy skarbowe. Inaczej jest jednak z administracją samorządową. Urząd miasta stołecznego Warszawy oraz 18 urzędów dzielnicowych to samorząd, którego zarządzenie premiera nie obejmuje bezpośrednio – o ewentualnym dniu wolnym 14 sierpnia decyduje osobno prezydent miasta. Zanim wybierzesz się do urzędu dzielnicy po dowód osobisty, w sprawie meldunku czy do urzędu stanu cywilnego, sprawdź komunikat ratusza lub Biuletyn Informacji Publicznej. Podobnie warto zweryfikować godziny pracy ZUS, który jako odrębna instytucja również ustala dzień wolny we własnym zakresie. Jeśli masz pilną sprawę, jak rejestracja pojazdu czy sprawy skarbowe, najlepiej załatwić ją do 13 sierpnia albo dopiero od poniedziałku 17 sierpnia, a termin wizyty zarezerwować online już teraz, zanim wolne daty się zapełnią.
Co z sektorem prywatnym? Prawo do dnia masz, ale termin wybiera firma
Decyzja premiera dotyczy wprost urzędników, jednak obowiązek oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na umowę o pracę. Kluczowa różnica polega na terminie. Pracodawca prywatny może wyznaczyć ten dzień w dowolnym momencie obowiązującego okresu rozliczeniowego, który najczęściej jest jednomiesięczny, a więc dzień wolny zwykle przypada gdzieś w sierpniu. Wielu pracodawców wybiera ten sam piątek co administracja, bo to najprostsze rozwiązanie organizacyjne. Część firm kumuluje jednak dni wolne za święta wypadające w soboty i wyznacza je w innych, wygodniejszych dla siebie terminach. Jeśli zależy Ci na konkretnej dacie, zapytaj w dziale kadr już teraz, zamiast zakładać, że 14 sierpnia masz z automatu wolne.
Komu wolne nie przysługuje? Trzy grupy poza Kodeksem pracy
Wbrew obiegowej opinii dodatkowy dzień nie należy się absolutnie każdemu. Przepisy Kodeksu pracy egzekwowane są wyłącznie wobec osób zatrudnionych na umowę o pracę. Poza tym mechanizmem znajdują się osoby pracujące na umowach zlecenie i o dzieło oraz w ramach kontraktów B2B, ponieważ te formy współpracy nie podlegają Kodeksowi pracy. Prawa do dnia wolnego nie nabywają też pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest normalnym dniem pracy zgodnie z grafikiem. W ich przypadku święto przypadające w sobotę nie obniża wymiaru czasu pracy, więc rekompensata nie powstaje.
Chorobowe albo urlop? Tu kryje się pułapka
Jest jeszcze niuans, o którym łatwo zapomnieć przy planowaniu długiego weekendu. Jak przypomina Główny Inspektor Pracy, jeśli pracownik w dniu wyznaczonym jako wolny przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie nabywa prawa do odebrania tego dnia w innym terminie – rekompensata za święto w sobotę po prostu przepada. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego. Jeśli dzień wolny pokrywa się z zaplanowanym urlopem, urlop nie przepada, lecz wraca do puli i może zostać wykorzystany później, najpóźniej do końca września następnego roku. Warto mieć to z tyłu głowy, zanim ustali się plany na piątek 14 sierpnia.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak nie zmarnować długiego weekendu
- Planujesz wizytę w warszawskim urzędzie dzielnicy 14 sierpnia? Sprawdź wcześniej komunikat ratusza lub BIP – samorządu nie obejmuje wprost zarządzenie premiera, więc o zamknięciu decyduje prezydent miasta.
- Masz pilną sprawę urzędową, jak dowód osobisty, rejestracja auta czy sprawy skarbowe? Załatw ją do 13 sierpnia albo dopiero od 17 sierpnia, a termin wizyty zarezerwuj online już teraz.
- Pracujesz na etacie w firmie prywatnej? Zapytaj w kadrach, na kiedy wyznaczono dzień wolny za 15 sierpnia, bo niekoniecznie będzie to akurat 14 sierpnia.
- Jesteś na umowie zlecenie, o dzieło lub B2B albo masz w grafiku pracujące soboty? Dodatkowy dzień może Ci nie przysługiwać – sprawdź swoją umowę.
- Wyjeżdżasz na długi weekend? Pamiętaj, że 15 sierpnia to święto ustawowo wolne – komunikacja miejska w Warszawie kursuje wtedy zwykle według rozkładu świątecznego, a większość sklepów jest zamknięta.
- Druga okazja w tym roku to poniedziałek 28 grudnia – kolejny dzień wolny dla urzędników, dający świąteczną przerwę od 24 do 28 grudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.