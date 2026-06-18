14 sierpnia dniem wolnym w Polsce. Ale nie w Warszawie
Wokół piątku 14 sierpnia 2026 roku narasta spore zamieszanie. Wiele osób słyszało już, że dzień przed długim sierpniowym weekendem będzie wolny od pracy. Problem polega na tym, że nie wszędzie obowiązują te same zasady. W Warszawie część instytucji będzie zamknięta, a część przyjmie mieszkańców normalnie.
Jeżeli planujesz wizytę w urzędzie, warto sprawdzić to wcześniej. W przeciwnym razie możesz zastać zamknięte drzwi albo niepotrzebnie przełożyć ważną sprawę.
Skąd wziął się dodatkowy dzień wolny?
W 2026 roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypadają w sobotę 15 sierpnia. Zgodnie z przepisami pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę należy się za taki dzień dodatkowy dzień wolny.
Premier Donald Tusk zdecydował, że dla administracji rządowej dniem wolnym będzie piątek 14 sierpnia 2026 roku. Tego dnia nie będą pracować liczne instytucje państwowe.
Te urzędy będą zamknięte 14 sierpnia
W piątek 14 sierpnia nieczynne mają być między innymi:
• ministerstwa,
• urzędy centralne,
• urzędy wojewódzkie,
• Krajowa Informacja Skarbowa,
• izby administracji skarbowej,
• część sądów.
Oznacza to, że załatwienie spraw związanych z administracją rządową może być tego dnia niemożliwe.
Warszawski ratusz wybrał zupełnie inny termin
Największe zaskoczenie czeka jednak mieszkańców stolicy. Urząd m.st. Warszawy oraz urzędy dzielnic nie podlegają zarządzeniu premiera. Są to jednostki samorządowe, które samodzielnie ustalają terminy dodatkowych dni wolnych.
Prezydent Warszawy już wcześniej zdecydował, że rekompensata za święto przypadające w sobotę zostanie udzielona tydzień później. Dniem wolnym dla stołecznego ratusza i urzędów dzielnic będzie piątek 21 sierpnia 2026 roku.
To oznacza, że 14 sierpnia wszystkie urzędy dzielnic i Urząd m.st. Warszawy będą pracowały normalnie.
Co można załatwić 14 sierpnia?
Mieszkańcy będą mogli tego dnia odwiedzić urzędy dzielnic i załatwić większość standardowych spraw urzędowych, takich jak:
• wyrobienie dowodu osobistego,
• meldunek,
• sprawy związane z rejestracją pojazdów,
• odbiór dokumentów,
• sprawy mieszkańców prowadzone przez wydziały obsługi.
Dopiero 21 sierpnia warszawskie urzędy samorządowe będą zamknięte.
A co z pracownikami prywatnych firm?
Pracodawcy prywatni również muszą oddać pracownikom dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Nie mają jednak obowiązku wyznaczania go na 14 sierpnia.
W wielu firmach będzie to właśnie ten dzień, ale część przedsiębiorstw wybierze inne terminy. Wszystko zależy od decyzji pracodawcy oraz obowiązującego okresu rozliczeniowego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz wizytę w urzędzie dzielnicy lub w Urzędzie m.st. Warszawy, możesz spokojnie zrobić to 14 sierpnia. Tego dnia stołeczne urzędy będą pracowały normalnie.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku urzędów skarbowych, administracji rządowej czy części sądów. Tam 14 sierpnia będzie dniem wolnym.
Największe utrudnienia mogą spotkać osoby, które założą, że wszystkie urzędy działają według tych samych zasad. W Warszawie tak nie będzie. Ratusz i urzędy dzielnic wybrały bowiem zupełnie inny termin dodatkowego dnia wolnego.
Podstawa prawna
Art. 130 § 2 Kodeksu pracy oraz zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla członków korpusu służby cywilnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.