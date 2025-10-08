15 października mija termin. Sprawdź, czy stracisz szansę na dopłatę do ogrzewania
Ostatnia chwila na skorzystanie z dopłat do gazu. Do 15 października właściciele domów jednorodzinnych mogą jeszcze złożyć wniosek o dofinansowanie do kotłów gazowych w programie „Czyste Powietrze”. To już ostatni taki nabór – od przyszłego roku wsparcie obejmie wyłącznie odnawialne źródła energii.
Ostatnia szansa na dotację do gazu. Wnioski tylko do 15 października
Właściciele domów jednorodzinnych mają już tylko kilka dni, by skorzystać z wyjątkowej formy wsparcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dodatkowy nabór w programie „Czyste Powietrze”, ale dotyczy on wyłącznie inwestycji w kotły gazowe zrealizowanych w drugiej połowie 2024 roku. Kto nie zdąży złożyć wniosku do 15 października 2025 r., straci szansę na dofinansowanie, bo to ostatni taki nabór w historii programu.
Kogo dotyczy wsparcie?
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów, którzy między 28 maja a 31 grudnia 2024 roku wymienili stare źródło ciepła na kocioł gazowy, a wcześniej nie otrzymali na ten cel dofinansowania. Warunkiem koniecznym jest trwałe wyłączenie tzw. „kopciucha” – pieca na paliwa stałe – oraz udokumentowanie poniesienia kosztów inwestycji do końca 2024 roku.
Nabór nie obejmuje kotłów olejowych ani urządzeń kupionych po 31 grudnia 2024 r.
Ile pieniędzy do rozdysponowania?
Na specjalny nabór przeznaczono 70 mln zł z funduszy unijnych w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko”. Według szacunków NFOŚiGW wsparcie trafi do około 3 tysięcy gospodarstw domowych. Dotacje obejmują nie tylko sam zakup kotła gazowego, ale także koszty montażu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a nawet dokumentację projektową.
Koniec wsparcia dla gazu
Ten nabór jest wyjątkiem, ponieważ od 2025 roku – zgodnie z unijną dyrektywą budynkową – program „Czyste Powietrze” koncentruje się wyłącznie na Odnawialnych Źródłach Energii, takich jak pompy ciepła. Oznacza to, że obecny nabór to ostatnia okazja, by uzyskać dofinansowanie do instalacji gazowych.
Ministerstwo podkreśla, że zmiana kierunku programu wynika z konieczności realizacji unijnych celów klimatycznych i stopniowego odchodzenia od finansowania paliw kopalnych.
