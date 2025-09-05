15 września ruszają wypłaty. 3287 zł miesięcznie dla opiekunów. Już niedługo kolejna wypłata

5 września 2025 17:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już 15 września 2025 roku do tysięcy polskich rodzin trafią kolejne wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Comiesięczna kwota to 3287 zł, a w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 6574 zł miesięcznie! To realne wsparcie dla osób opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami. Co ważne — wysokość świadczenia nie jest zależna od dochodów.

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2025 r., prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje każdej osobie, która sprawuje stałą opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Może to być:

  • rodzic (matka lub ojciec),

  • małżonek lub inna osoba z obowiązkiem alimentacyjnym,

  • opiekun faktyczny dziecka,

  • rodzic zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

  • dyrektor placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Bez kryterium dochodowego, z możliwością pracy

W 2025 roku zaszły duże zmiany w zasadach przyznawania świadczenia. Najważniejsze z nich to:

  • zniesienie kryterium dochodowego — otrzymać je może każda osoba spełniająca kryteria opieki, niezależnie od wysokości zarobków,

  • możliwość łączenia świadczenia z pracą zarobkową — opiekunowie mogą dorabiać, nie tracąc prawa do świadczenia,

  • podwójne świadczenie dla opiekunów kilkorga dzieci — na każde kolejne dziecko przysługuje dodatkowe 3287 zł, co może oznaczać 6574 zł miesięcznie.

Warunki otrzymania świadczenia

Aby uzyskać pieniądze, należy spełnić trzy warunki:

  1. Osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  2. Orzeczenie musi zawierać wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki.

  3. Opiekun musi aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Proces składania wniosku został uproszczony. Można to zrobić:

  • tradycyjnie — w urzędzie gminy lub miasta,

  • elektronicznie — przez platformę Emp@tia.

W praktyce wnioski rozpatrywane są przez urzędy miast, gmin lub ośrodki pomocy społecznej (OPS/CUS).

Jeśli opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością, możesz otrzymywać stałe wsparcie w wysokości 3287 zł co miesiąc, a nawet 6574 zł przy dwójce dzieci. Nie ma znaczenia, ile zarabiasz, czy pracujesz i gdzie mieszkasz. Liczy się tylko spełnienie warunków opieki. Kolejna transza środków trafi na konta już 15 września 2025 roku — sprawdź, czy należy się również Tobie!

