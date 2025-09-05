15 września ruszają wypłaty. 3287 zł miesięcznie dla opiekunów. Już niedługo kolejna wypłata
Już 15 września 2025 roku do tysięcy polskich rodzin trafią kolejne wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Comiesięczna kwota to 3287 zł, a w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 6574 zł miesięcznie! To realne wsparcie dla osób opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami. Co ważne — wysokość świadczenia nie jest zależna od dochodów.
Kto może otrzymać świadczenie?
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2025 r., prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje każdej osobie, która sprawuje stałą opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Może to być:
-
rodzic (matka lub ojciec),
-
małżonek lub inna osoba z obowiązkiem alimentacyjnym,
-
opiekun faktyczny dziecka,
-
rodzic zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
-
dyrektor placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Bez kryterium dochodowego, z możliwością pracy
W 2025 roku zaszły duże zmiany w zasadach przyznawania świadczenia. Najważniejsze z nich to:
-
zniesienie kryterium dochodowego — otrzymać je może każda osoba spełniająca kryteria opieki, niezależnie od wysokości zarobków,
-
możliwość łączenia świadczenia z pracą zarobkową — opiekunowie mogą dorabiać, nie tracąc prawa do świadczenia,
-
podwójne świadczenie dla opiekunów kilkorga dzieci — na każde kolejne dziecko przysługuje dodatkowe 3287 zł, co może oznaczać 6574 zł miesięcznie.
Warunki otrzymania świadczenia
Aby uzyskać pieniądze, należy spełnić trzy warunki:
-
Osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
-
Orzeczenie musi zawierać wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki.
-
Opiekun musi aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.
Gdzie i jak złożyć wniosek?
Proces składania wniosku został uproszczony. Można to zrobić:
-
tradycyjnie — w urzędzie gminy lub miasta,
-
elektronicznie — przez platformę Emp@tia.
W praktyce wnioski rozpatrywane są przez urzędy miast, gmin lub ośrodki pomocy społecznej (OPS/CUS).
Jeśli opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością, możesz otrzymywać stałe wsparcie w wysokości 3287 zł co miesiąc, a nawet 6574 zł przy dwójce dzieci. Nie ma znaczenia, ile zarabiasz, czy pracujesz i gdzie mieszkasz. Liczy się tylko spełnienie warunków opieki. Kolejna transza środków trafi na konta już 15 września 2025 roku — sprawdź, czy należy się również Tobie!
