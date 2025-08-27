16 tys. zł dopłaty na fotowoltaikę. Budżet topnieje. Sprawdź, czy zdążysz złożyć wniosek
Polacy masowo składają wnioski o dofinansowanie na fotowoltaikę. W programie „Mój Prąd 6.0” można dostać nawet 16 tys. zł dopłaty, ale zainteresowanie jest tak ogromne, że budżet praktycznie się wyczerpał. Kto chce skorzystać z dotacji, musi się pospieszyć.
Program „Mój Prąd 6.0” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki niemu prosumenci mogą otrzymać nawet 16 tys. zł dofinansowania na fotowoltaikę i magazyny energii. Zainteresowanie jest jednak tak duże, że budżet programu praktycznie się wyczerpał. Kto chce skorzystać z dopłat, musi się spieszyć.
Budżet na wyczerpaniu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że do 22 sierpnia 2025 roku wpłynęły wnioski o łącznej wartości 1,7 miliarda złotych. To aż 91,8 proc. całego budżetu programu. Choć nabór wniosków trwa do końca października, realnym problemem nie jest termin, ale brak środków.
Program wystartował we wrześniu 2024 roku z budżetem 400 mln zł. Zainteresowanie było jednak tak ogromne, że rząd zdecydował się zwiększyć pulę pieniędzy aż do 1,85 mld zł i przedłużyć nabór do 31 października 2025 roku.
Na co można dostać dofinansowanie?
„Mój Prąd 6.0” to nie tylko panele fotowoltaiczne, ale także magazyny energii i ciepła. W tej edycji większy nacisk położono właśnie na rozwiązania, które zwiększają efektywność systemów OZE.
Maksymalne dopłaty wynoszą:
- 6 tys. zł na instalację fotowoltaiczną zgłoszoną do 31 lipca 2024 r.,
- 7 tys. zł na fotowoltaikę połączoną z magazynem energii,
- 16 tys. zł na magazyn energii elektrycznej (min. 2 kWh),
- 5 tys. zł na magazyn ciepła (min. 20 dm³).
Łączna wartość dotacji nie może przekroczyć 50 proc. kosztów inwestycji. Wszystkie systemy muszą być podłączone do sieci, a magazyny energii zgłoszone do operatora systemu dystrybucyjnego.
Kto może skorzystać z dopłat?
Program skierowany jest do prosumentów korzystających z systemu net-billing. Mogą w nim uczestniczyć również ci, którzy dotychczas rozliczali się w systemie net-metering, ale udokumentują przejście na nowy model. Warunkiem jest poniesienie kosztów inwestycji po 1 stycznia 2021 roku.
Nowością jest wymóg dotyczący zgłoszenia magazynów energii – te, które obejmuje dopłata, muszą być zarejestrowane od 1 sierpnia 2024 roku.
Jak złożyć wniosek?
Wnioski należy składać elektronicznie do NFOŚiGW. Termin formalnie mija 31 października 2025 roku, ale dopłaty będą przyznawane tylko do wyczerpania środków. Co ważne, od 16 lipca 2025 roku obowiązuje nowa wersja regulaminu programu, dlatego osoby planujące aplikację muszą zapoznać się z aktualnymi zasadami.
Fotowoltaika coraz popularniejsza
Rosnące ceny energii i wysokie rachunki za prąd sprawiają, że Polacy masowo inwestują w panele i magazyny energii. Dla wielu gospodarstw domowych dopłata rządowa oznacza realne oszczędności i krótszy czas zwrotu z inwestycji. Nic dziwnego, że budżet „Mojego Prądu 6.0” kurczy się w tak szybkim tempie.
