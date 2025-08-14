17-latkowie za kierownicą, a starsi pod większą kontrolą. Rewolucja w przepisach
Jeszcze w tym roku mogą wejść w życie zmiany w kodeksie drogowym, które pozwolą stracić prawo jazdy nawet po jednym wykroczeniu. Nowe przepisy wprowadzają ostrzejsze kary za nadmierną prędkość, pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę mimo zatrzymanego dokumentu, okres próbny dla wszystkich nowych kierowców oraz możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B już w wieku 17 lat.
Nowe przepisy dla kierowców. Prawo jazdy stracisz za jeden błąd
Rząd kończy prace nad zmianami w Prawie o ruchu drogowym, które mają wejść w życie jeszcze w 2025 roku. Nowe przepisy przewidują zarówno ułatwienia dla kierowców, jak i znacznie ostrzejsze kary dla łamiących prawo. Największe emocje budzi rozszerzenie możliwości zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – tym razem także poza terenem zabudowanym.
Utrata prawa jazdy za prędkość na drogach jednojezdniowych
Do tej pory utrata prawa jazdy groziła kierowcom, którzy w terenie zabudowanym jechali o ponad 50 km/h szybciej, niż pozwalały przepisy. Teraz zasada obejmie również drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym. Nie dotyczy to autostrad, dróg ekspresowych i tras, gdzie pasy ruchu są od siebie oddzielone. Według statystyk to właśnie na takich drogach dochodzi do największej liczby tragicznych wypadków.
Jazda mimo zatrzymanego prawa jazdy – 5 lat bez uprawnień
Rząd planuje też drastyczne zaostrzenie sankcji wobec osób, które siadają za kierownicą mimo zatrzymania dokumentu. Po nowelizacji kara wydłuży się z obecnych 6 miesięcy do aż 5 lat. Ma to zniechęcić do ignorowania decyzji administracyjnych i poprawić bezpieczeństwo na drogach.
Prawo jazdy dla 17-latków
Nowelizacja otwiera drogę do uzyskania prawa jazdy kategorii B przez osoby, które ukończyły 17 lat. Będzie to jednak możliwe wyłącznie w Polsce i pod ścisłymi warunkami. Młody kierowca przez pierwsze pół roku – ale nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności – będzie musiał jeździć w towarzystwie osoby dorosłej spełniającej określone wymogi, m.in. co do stażu za kierownicą i trzeźwości.
Okres próbny dla nowych kierowców
Każdy, kto po raz pierwszy uzyska prawo jazdy, zostanie objęty okresem próbnym – 2 lata dla osób pełnoletnich i 3 lata dla tych, którzy zaczynają prowadzić w wieku 17 lat. W tym czasie obowiązywać będą niższe limity prędkości, zakaz przewozu osób taksówką lub w ramach przewozu okazjonalnego oraz absolutny zakaz alkoholu. Dwa wykroczenia w okresie próbnym wydłużą go o kolejne 2 lata, a kolejne naruszenia oznaczą cofnięcie uprawnień.
Kursy doszkalające
W projekcie znalazł się też zapis o obowiązkowych kursach doszkalających dla wszystkich kierowców w okresie próbnym. Mają się odbywać między 4. a 12. miesiącem od uzyskania prawa jazdy i obejmować dwie godziny teorii oraz godzinę praktyki.
Zmiany w egzaminach i przepisy dla ciągników
Nowelizacja podnosi maksymalną dopuszczalną prędkość ciągników rolniczych z przyczepą do 40 km/h. Przewiduje też możliwość przerwania egzaminu na prawo jazdy nie tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, ale także w sytuacjach stwarzających ryzyko uszkodzenia pojazdu egzaminacyjnego czy bezpieczeństwa egzaminatora. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku, a jeśli proces legislacyjny się wydłuży – na początku 2026 roku.
