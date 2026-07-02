2403 zł zamiast 800 plus, 13 i 14 emerytury? Decyzja już zapadła, Polacy muszą znać szczegóły
2403 zł miesięcznie dla każdego zamiast części obecnych świadczeń – taki pomysł trafił do Sejmu i od razu wywołał ogromne emocje. Komisja podjęła już decyzję, a dla rodzin pobierających 800 plus najważniejsze jest jedno: na razie żadnej rewolucji w wypłatach nie będzie.
2403 zł zamiast 800 plus? Decyzja już zapadła, a rodziny z Warszawy muszą znać szczegóły
Do Sejmu trafił pomysł, który rozpalił debatę o świadczeniach: 2403 zł miesięcznie dla każdego mieszkańca po ukończeniu 3. roku życia. Brzmiało jak rewolucja zamiast 800 plus, ale finał jest już znany. Komisja sejmowa nie poparła petycji, a Ministerstwo Finansów wcześniej pokazało, jak gigantyczne koszty oznaczałby podobny program.
2403 zł miesięcznie dla każdego. Skąd wzięła się ta kwota?
Chodzi o propozycję dotyczącą bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli świadczenia wypłacanego bez względu na dochód, zatrudnienie, majątek czy sytuację rodzinną. W najnowszej odsłonie pomysł opierał się na kwocie równej połowie minimalnego wynagrodzenia brutto.
W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł. Połowa tej pensji daje właśnie 2403 zł. To dlatego w publikacjach pojawiła się kwota, która brzmi znacznie mocniej niż 800 plus.
Najważniejsze jest jednak jedno: nie zapadła decyzja o wypłacie 2403 zł dla każdego. Zapadła decyzja w sprawie petycji. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji nie poparła propozycji, co oznacza zakończenie prac nad tym pomysłem na obecnym etapie parlamentarnym. Media opisujące sprawę wskazują, że komisja odrzuciła pomysł jednogłośnie.
Nie będzie likwidacji 800 plus. Przynajmniej z tego projektu
Hasło o likwidacji 800 plus brzmi ostro, ale wymaga doprecyzowania. W petycjach i analizach dotyczących bezwarunkowego dochodu podstawowego pojawiał się wariant, w którym nowe powszechne świadczenie mogłoby zastąpić część obecnych programów socjalnych. Wymieniano m.in. 800 plus, 13. i 14. emeryturę oraz świadczenia z pomocy społecznej.
To nie oznacza jednak, że rząd zdecydował o likwidacji 800 plus. Nie ma przyjętej ustawy, nie ma harmonogramu zmian i nie ma decyzji o zastąpieniu świadczenia wychowawczego kwotą 2403 zł. Jest odrzucona petycja i polityczna dyskusja o tym, czy Polska mogłaby kiedykolwiek sfinansować tak szeroki program.
Dla rodzin najważniejszy komunikat jest prosty: 800 plus nadal funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Rodzice nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów w związku z petycją o BDP, bo ten projekt nie przeszedł dalej.
Ministerstwo Finansów policzyło koszty. Kwoty są ogromne
Sprawa bezwarunkowego dochodu podstawowego wracała już wcześniej w interpelacjach i analizach. Ministerstwo Finansów wskazało, że nie prowadzi prac nad wprowadzeniem BDP. Resort przedstawił też wyliczenie dla znacznie niższego wariantu niż 2403 zł.
Według odpowiedzi resortu program w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela kosztowałby około 40 mld zł miesięcznie. W skali roku dawałoby to prawie 480 mld zł. Ministerstwo Finansów wskazywało, że taka kwota odpowiadałaby około 75 proc. planowanych dochodów budżetu państwa na 2025 r. i ponad 12 proc. prognozowanego PKB.
To pokazuje skalę problemu. Skoro wariant 1300 zł dla dorosłych oznaczałby prawie 480 mld zł rocznie, to świadczenie 2403 zł dla wszystkich mieszkańców po ukończeniu 3. roku życia wymagałoby jeszcze większych pieniędzy. Takiego ciężaru nie dałoby się łatwo dopisać do budżetu bez zmian w podatkach, wydatkach albo długu publicznym.
Dlaczego ten pomysł wraca, skoro kosztuje tak dużo?
Bezwarunkowy dochód podstawowy ma swoich zwolenników, bo obiecuje prostotę. Zamiast wielu świadczeń, kryteriów, wniosków i kontroli miałaby pojawić się jedna powszechna wypłata. Każdy uprawniony dostaje pieniądze, a państwo ogranicza część biurokracji.
W teorii taki system mógłby zmniejszyć lęk przed utratą pracy, wesprzeć osoby pracujące na niestabilnych umowach i dać rodzinom przewidywalny dochód. Zwolennicy wskazują też na automatyzację, sztuczną inteligencję i zmiany na rynku pracy, które mogą wypychać część osób z tradycyjnego zatrudnienia.
Przeciwnicy odpowiadają, że powszechna wypłata dla milionów osób jest bardzo droga i może wymagać likwidacji programów celowanych. Pojawia się też pytanie, czy osoba o bardzo wysokich dochodach powinna dostawać takie samo świadczenie jak rodzina z niskimi zarobkami. W polskich warunkach najtrudniejsze jest jednak finansowanie.
Warszawa: tu 2403 zł brzmi atrakcyjnie, ale koszty życia są inne niż w mniejszych miastach
Warszawa jest miejscem, w którym temat świadczeń szczególnie mocno działa na wyobraźnię. Czynsze, ceny mieszkań, żłobki, dojazdy, usługi i żywność sprawiają, że nawet wysokie nominalnie kwoty szybko znikają z domowego budżetu. Dla rodziny z dzieckiem 800 plus jest realnym wsparciem, ale często nie pokrywa nawet pełnego kosztu prywatnego żłobka, zajęć dodatkowych lub części wynajmu mieszkania.
Dlatego kwota 2403 zł miesięcznie może wyglądać dla mieszkańców stolicy jak przełom. W Warszawie taka wypłata mogłaby opłacić znaczną część czynszu za pokój, kilka tygodni zakupów albo istotną część raty kredytu. Problem w tym, że skala programu nie byłaby warszawska, tylko ogólnopolska. Pieniądze musiałyby trafić do milionów osób jednocześnie.
W praktyce właśnie stolica najmocniej pokazałaby skutki uboczne takiej reformy. Gdyby BDP zastępował część świadczeń, rodziny z Warszawy musiałyby sprawdzić, czy suma nowych pieniędzy rzeczywiście przewyższa utracone wsparcie. Dla jednych byłby to zysk. Dla innych, szczególnie rodzin korzystających z kilku instrumentów pomocy, wynik mógłby być mniej oczywisty.
Rodzina z dzieckiem w Warszawie mogłaby liczyć inaczej niż emeryt albo singiel
Największy spór przy BDP dotyczy tego, kto naprawdę zyskałby po zamianie obecnych świadczeń na jedną powszechną wypłatę. Rodzina z 1 dzieckiem dziś może otrzymywać 800 plus, a przy spełnieniu warunków także inne formy wsparcia. Emeryci mogą liczyć na 13. i 14. emeryturę, choć zasady wypłat różnią się od świadczeń rodzinnych. Osoby w trudnej sytuacji mogą korzystać z pomocy społecznej.
Gdyby państwo wprowadziło jedno świadczenie i jednocześnie wygasiło część obecnych programów, kalkulacja stałaby się indywidualna. Dla 4-osobowej rodziny wypłata po 2403 zł dla każdego uprawnionego członka oznaczałaby ogromną kwotę miesięcznie. Dla budżetu państwa oznaczałaby jednak wielokrotnie większe zobowiązania niż obecne programy.
To dlatego politycy i urzędnicy patrzą nie tylko na efekt dla pojedynczej rodziny, ale też na całość finansów publicznych. Państwo musiałoby znaleźć pieniądze każdego miesiąca, nie jednorazowo. Przy tak szerokim świadczeniu opóźnienie, niedoszacowanie albo wzrost liczby uprawnionych natychmiast uderzałyby w budżet.
Prawo: petycja to nie projekt ustawy przyjęty przez Sejm
W tej sprawie łatwo o nieporozumienie. Petycja skierowana do Sejmu nie jest tym samym co uchwalona ustawa. Komisja do Spraw Petycji może rozpatrywać postulaty obywateli, organizacji lub innych podmiotów, ale samo rozpatrzenie petycji nie tworzy nowego prawa.
Podstawą składania petycji jest ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz.U. 2014 poz. 1195. Ustawa określa m.in., kto może wnieść petycję, co może być jej przedmiotem i jak organy publiczne powinny ją rozpatrywać. W Sejmie takimi sprawami zajmuje się Komisja do Spraw Petycji, której zakres działania obejmuje rozpatrywanie petycji złożonych do Sejmu.
W praktyce oznacza to, że nawet głośna petycja nie daje prawa do wypłaty pieniędzy. Do uruchomienia świadczenia potrzebna byłaby ustawa, finansowanie, system obsługi, wskazanie uprawnionych, terminy wypłat i przepisy przejściowe. Tego w sprawie 2403 zł nie ma.
Skąd wzięło się zamieszanie z kwotą 2333 zł i 2403 zł?
W starszych publikacjach pojawiała się kwota 2333 zł. Wynikała z ówczesnego odniesienia do połowy minimalnego wynagrodzenia. Po zmianie minimalnej pensji w 2026 r. ten sam mechanizm daje już 2403 zł. Dlatego część tekstów mówi o 2333 zł, a nowsze używają kwoty 2403 zł.
Mechanizm jest prosty: jeżeli świadczenie miałoby wynosić 50 proc. płacy minimalnej brutto, to jego kwota rosłaby razem z minimalnym wynagrodzeniem. To atrakcyjne dla odbiorcy, ale bardzo trudne dla budżetu. Każda podwyżka płacy minimalnej automatycznie podnosiłaby koszt programu.
Co z 800 plus w najbliższym czasie?
Na dziś nie ma decyzji o zastąpieniu 800 plus bezwarunkowym dochodem podstawowym. Świadczenie wychowawcze nadal jest jednym z głównych programów wsparcia rodzin z dziećmi. Pomysł BDP nie zmienia zasad wypłat, terminów ani obowiązków rodziców.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie daj się złapać na nagłówek o 2403 zł
- Nie ma decyzji o wypłacie 2403 zł dla każdego – sejmowa komisja nie poparła petycji.
- 800 plus nie zostało zlikwidowane – ten projekt nie zmienił zasad świadczenia wychowawczego.
- Kwota 2403 zł wynika z połowy płacy minimalnej 2026, a nie z uchwalonej ustawy o nowym świadczeniu.
- Sprawdzaj, czy mowa o petycji, projekcie ustawy czy uchwalonym prawie – to 3 zupełnie różne etapy.
- Rodzice powinni pilnować zwykłych terminów 800 plus, a nie składać wniosków o BDP, bo taki program nie ruszył.
- Uważaj na fałszywe formularze – jeśli pojawią się strony obiecujące zapis na 2403 zł, mogą wyłudzać dane.
- W Warszawie licz realny budżet domowy – nowe nagłówki nie oznaczają nowych pieniędzy na czynsz, kredyt czy opłaty.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.