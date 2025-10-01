27-latek poszukiwany listami gończymi. Wpadł w najmniej oczekiwany sposób!
27-latek poszukiwany dwoma listami gończymi myślał, że przechytrzy policję, podróżując na leżąco na tylnej kanapie samochodu. Mundurowi byli jednak o krok przed nim – przygotowali zasadzkę i zatrzymali go podczas porannej akcji.
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policja przygotowała zasadzkę
Policjanci z Ostrołęki zatrzymali 27-letniego mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi. Jak się okazało, by uniknąć zatrzymania, próbował podróżować w pozycji leżącej na tylnej kanapie samochodu. Spryt jednak na niewiele się zdał – kryminalni od dawna mieli go na oku.
27-latek był ścigany za kradzież z włamaniem oraz przestępstwa narkotykowe. Do odbycia miał niemal dwa lata więzienia. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ustalili, że będzie przemieszczał się przez ich powiat. Natychmiast przygotowali zasadzkę.
– Kryminalni wytypowali rejon, w którym miał pojawić się poszukiwany. O świcie byli już na miejscu – gotowi i skoncentrowani. Z ustaleń wynikało, że 27-latek celowo podróżuje jako pasażer w pozycji leżącej, by uniknąć zatrzymania – poinformował nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
Tuż po godzinie 6 rano funkcjonariusze zauważyli wytypowany pojazd. Zablokowali drogę i uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę. Na tylnej kanapie, zgodnie z przewidywaniami, leżał poszukiwany mężczyzna.
Zatrzymany nie zamierzał jednak poddać się bez walki – był agresywny, nie wykonywał poleceń i używał wulgaryzmów. Policjanci musieli zastosować środki przymusu bezpośredniego. Równie nerwowo zachowywał się kierowca auta, który próbował kwestionować zasadność interwencji, twierdząc, że doszło do pomyłki.
Po sprawdzeniu personaliów nie było już żadnych wątpliwości – zatrzymany to poszukiwany listami gończymi 27-latek. Trafił do policyjnej celi, a wkrótce zostanie przewieziony do więzienia, by odbyć zasądzoną karę.
Policja podkreśla, że to kolejny przykład skutecznego działania ostrołęckich kryminalnych, którzy dzięki precyzyjnym ustaleniom i szybkim decyzjom doprowadzili do ujęcia przestępcy.
