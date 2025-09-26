40 miliardów w PPK! Polacy znaleźli sposób na wyższą emeryturę
Polacy coraz chętniej oszczędzają w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a zgromadzone tam aktywa przekroczyły już 40 miliardów złotych. Coraz więcej firm traktuje PPK jako benefit i wpłaca więcej niż wymagane minimum, co sprawia, że program zaczyna być postrzegany jako prawdziwa szansa na wyższą emeryturę.
Nowy trend w emeryturach. Polacy coraz chętniej korzystają z PPK
Polacy zaczęli odkrywać, że Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być solidnym wsparciem finansowym na przyszłość. Wartość aktywów zgromadzonych w programie przekroczyła już 40 miliardów złotych, a liczba uczestników zbliża się do 4 milionów osób. Co więcej, pojawił się nowy trend – coraz więcej firm traktuje PPK jako dodatkowy benefit i wpłaca więcej niż wymaga tego prawo.
Coraz więcej uczestników
Z danych wynika, że na koniec sierpnia udział pracowników w PPK wynosił 55 proc., a tylko w wakacyjnym miesiącu do programu dołączyło blisko 28 tysięcy nowych osób. Prywatne firmy są pod tym względem liderem – tam uczestnictwo sięga już 63 proc. W sektorze publicznym sytuacja wygląda gorzej, bo odsetek ten dopiero przekroczył 30 proc., ale rośnie dzięki dodatkowym szkoleniom, m.in. dla nauczycieli.
Firmy dają więcej niż minimum
Nowym zjawiskiem jest fakt, że wielu pracodawców zaczyna wpłacać pracownikom więcej, niż wynosi ustawowe minimum. Takie dodatkowe środki to już prawie pół miliarda złotych, a przedsiębiorstwa traktują je jako formę pozapłacowego benefitu. Dzięki temu oszczędności uczestników rosną szybciej, a sam program staje się atrakcyjniejszy.
W ciągu ostatnich trzech lat fundusze PPK notowały bardzo dobre wyniki. Liderzy osiągnęli stopę zwrotu przekraczającą 74 proc. Eksperci przewidują, że nadchodzące obniżki stóp procentowych mogą jeszcze bardziej poprawić wyniki części obligacyjnej portfeli, co oznacza dalsze zyski dla oszczędzających.
Rząd ucina spekulacje
Ostatnie doniesienia o możliwym ograniczeniu prawa do wypłaty środków z PPK wywołały obawy uczestników. Ministerstwo Finansów zdementowało jednak te pogłoski. Podkreślono, że zgromadzone pieniądze są prywatną własnością oszczędzających, a każdy uczestnik może je wypłacić w dowolnym momencie bez konieczności rezygnacji z dalszego oszczędzania.
Nowa jakość w oszczędzaniu na emeryturę
PPK z roku na rok zyskują na popularności i stają się nie tylko formą zabezpieczenia na przyszłość, ale też elementem polityki kadrowej wielu firm. Rekordowe aktywa, rosnąca liczba uczestników i coraz hojniejsze wpłaty pracodawców pokazują, że Polacy powoli zaczynają traktować program jako realną „żyłę złota” na emeryturę.
