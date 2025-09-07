46-latek odpowie za podpalenie lokalu. Policja publikuje nagranie z zajścia
Warszawa znów stała się areną niepokojących wydarzeń, które wstrząsnęły mieszkańcami i postawiły służby w stan najwyższej gotowości. Sprawą zajmują się już policjanci i prokuratura, a sąd podjął pierwsze decyzje wobec zatrzymanego mężczyzny, który został ujęty po podpaleniu
Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 46-latka podejrzanego o podpalenie jednej z warszawskich restauracji.
Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna pod osłoną nocy przytoczył przed główne drzwi lokalu oponę, polał ją łatwopalną substancją i podpalił. Doprowadziło… pic.twitter.com/Fe8MBDNLUr
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 7, 2025
Nocne podpalenie restauracji w Warszawie. Policja publikuje nagranie z monitoringu
Warszawska policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie jednej z restauracji w stolicy. Do zdarzenia doszło w nocy, a cała akcja została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Nagranie opublikowała Komenda Stołeczna Policji.
Podpalił oponę przed lokalem
Według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna przytoczył oponę pod drzwi restauracji, oblał ją łatwopalną substancją, a następnie podpalił. Na nagraniu widać, jak chwilę po podłożeniu ognia ucieka z miejsca zdarzenia. Płomienie szybko się rozprzestrzeniły, a właściciel lokalu oszacował straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Zatrzymanie podpalacza
Podejrzany został zatrzymany w Ząbkach. Policja potwierdza, że to 46-letni Polak. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. W śledztwie pojawił się również wątek gróźb karalnych, które mężczyzna miał kierować.
Grozi mu do 10 lat więzienia
Sąd Rejonowy zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Mężczyzna odpowie za spowodowanie pożaru oraz kierowanie gróźb. Za te czyny grozi mu kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.
Policja apeluje o czujność i przypomina, że w podobnych przypadkach każdy sygnał przekazany funkcjonariuszom może pomóc w szybkim zatrzymaniu sprawców.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.