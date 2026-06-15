„500 plus” na psa i kota. Warszawa przeznaczyła 1,5 mln zł i można skorzystać 2 razy w roku
Sterylizacja, kastracja i czipowanie psa lub kota za darmo – taką możliwość daje warszawski program, na który miasto przeznaczyło w 2026 roku 1,5 miliona złotych. W internecie funkcjonuje on pod nieformalną nazwą „500 plus na psa i kota”, bo tyle może kosztować pełny pakiet zabiegów. Pieniądze nie trafiają jednak do ręki właściciela – opłaca je urząd bezpośrednio w lecznicy.
27 342 zwierzęta od 2012 roku – skala programu w Warszawie
Program prowadzi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy. W latach 2012-2025 w ramach miejskiej akcji wykastrowano 27 342 psy i koty – to pokazuje skalę i ciągłość tego wsparcia. Akcja na 2026 rok będzie realizowana do 31 grudnia lub do wyczerpania środków finansowych – co oznacza, że pula 1,5 miliona złotych jest ograniczona i nie odnawia się automatycznie w trakcie roku.
Kastracja to zabieg chirurgiczny wykonywany w pełnej narkozie – polega na chirurgicznym usunięciu gruczołów rozrodczych, a u samic także macicy. Miasto podkreśla, że jest to bezpieczniejsza metoda zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu niż środki hormonalne, które mogą powodować poważne skutki uboczne. Dodatkowo sterylizacja zmniejsza ryzyko groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego i nowotworów sutka, a kastracja – ryzyko śmiertelnego nowotworu prostaty. Zabieg może realnie wydłużyć życie zwierzęcia.
Kto może skorzystać i czego potrzebuje?
Z programu mogą skorzystać właściciele psów i kotów mieszkający na terenie Warszawy – bez względu na to, w której dzielnicy, ponieważ zabiegi realizowane są w wybranych zakładach leczniczych na terenie całego miasta. Warunkiem jest posiadanie ważnych uprawnień, czyli tzw. e-hologramu, oraz okazanie Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka w przypadku osób pełnoletnich. Dodatkowo trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia – na przykład książeczkę szczepień lub rodowód.
Zwierzę musi mieć przynajmniej 6 miesięcy i kwalifikować się do znieczulenia ogólnego. W przypadku psów dodatkowym wymogiem jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki lub rui w dniu zabiegu, a od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie. Na 12 godzin przed zabiegiem zwierzę nie powinno być karmione – dozwolona jest tylko woda.
Ile naprawdę kosztują te zabiegi bez dofinansowania?
Żeby docenić wartość programu, warto spojrzeć na ceny rynkowe. Kastracja kocura to zwykle koszt od 100 do 180 złotych, kastracja psa – od 100 do 200 złotych. Droższe są zabiegi u samic: sterylizacja kotki może kosztować do 300 złotych, a sterylizacja suczki – nawet 450 złotych. Do tego dochodzi czipowanie, które kosztuje od 50 do 200 złotych w zależności od placówki. Łącznie pełny pakiet – zabieg plus czipowanie – może sięgnąć 500 złotych lub więcej, zwłaszcza w przypadku większej suczki.
Można skorzystać 2 razy w roku – i limit się odnawia
To jeden z najważniejszych, choć mniej znanych szczegółów programu: właściciel może skorzystać z finansowania nawet dla 2 zwierząt rocznie. Limit odnawia się w kolejnym roku kalendarzowym, co oznacza, że osoba mająca więcej niż 2 zwierzęta wymagające zabiegu może rozłożyć korzystanie z programu na kilka lat, korzystając z dofinansowania co roku.
Warto jednak pamiętać, że m.st. Warszawa nie przewiduje w 2026 roku innych form dofinansowania dla właścicieli zwierząt poza kastracją, sterylizacją i czipowaniem – nie ma odrębnych programów na leczenie, szczepienia czy inne zabiegi weterynaryjne.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli masz psa lub kota w Warszawie?
Jeśli planujesz sterylizację lub kastrację swojego zwierzęcia, zanim umówisz wizytę u dowolnego weterynarza, sprawdź aktualną listę placówek uczestniczących w programie na stronie Biura Ochrony Środowiska (bip.warszawa.pl/bos, sekcja „zwierzęta w mieście”) lub przez Warszawa 19115. Skorzystanie z lecznicy, która nie ma podpisanej umowy z miastem, oznacza, że dofinansowanie nie zostanie naliczone, nawet jeśli zabieg sam w sobie się kwalifikuje. Przygotuj Kartę Warszawiaka, dowód osobisty i dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia – z tymi dokumentami zabieg można umówić od ręki. Ponieważ pula środków na 2026 rok jest ograniczona do 1,5 miliona złotych, warto się pospieszyć – w poprzednich latach środki bywały wykorzystywane przed końcem roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.