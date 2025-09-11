52 więźniów politycznych opuszcza Mińsk. W grupie są obywatele Polski!
Amerykanie wywieźli z Mińska 52 więźniów politycznych, wśród których są także Polacy – potwierdziło MSZ. To efekt trudnych negocjacji z reżimem Łukaszenki i sygnał rosnącej presji Zachodu na Mińsk.
Amerykanie wywieźli więźniów politycznych z Białorusi. Wśród uwolnionych są Polacy
Delegacja amerykańska wyjechała z Mińska do Wilna wraz z grupą 52 więźniów politycznych, którzy zostali uwolnieni po długich i trudnych negocjacjach z władzami Białorusi – poinformowała ambasada USA na Litwie. Wśród uwolnionych znaleźli się także obywatele polscy, co potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.
Przełom w negocjacjach
Według źródeł dyplomatycznych, rozmowy prowadzone przez stronę amerykańską miały charakter wielostronny i obejmowały także kwestie humanitarne. Zwolnieni więźniowie to osoby różnych narodowości, które były przetrzymywane w białoruskich aresztach i koloniach karnych w związku z działalnością opozycyjną lub krytyką reżimu Aleksandra Łukaszenki.
Polacy wśród uwolnionych
MSZ potwierdziło, że w grupie przewiezionej do Wilna znajdują się Polacy. Resort nie podał jeszcze ich liczby ani szczegółów dotyczących tożsamości, tłumacząc to względami bezpieczeństwa i koniecznością zapewnienia im odpowiedniej opieki konsularnej.
Symboliczny transport do Wilna
Przewiezienie więźniów do stolicy Litwy ma znaczenie symboliczne. Wilno od lat wspiera białoruską opozycję i udziela schronienia działaczom prześladowanym przez reżim Łukaszenki. Jak podkreślają dyplomaci, akcja ta pokazuje rosnącą presję Zachodu na Mińsk i otwiera drogę do dalszych rozmów w sprawie praw człowieka.
Wsparcie międzynarodowe
Ambasada USA na Litwie zaznaczyła, że uwolnienie więźniów to efekt „solidarnej współpracy państw demokratycznych” i sygnał dla władz w Mińsku, że represje wobec obywateli nie pozostaną bez reakcji.
Warszawa zapowiedziała, że będzie kontynuować działania dyplomatyczne na rzecz uwolnienia wszystkich Polaków niesłusznie więzionych na Białorusi.
