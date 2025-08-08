735 000 komputerów trafi do uczniów. Wszyscy skorzystają!

8 sierpnia 2025 11:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W roku szkolnym 2025/2026 polskie szkoły otrzymają ogromne wsparcie sprzętowe. Do ponad 17 000 placówek w całym kraju trafi łącznie 735 000 urządzeń — w tym laptopy, komputery przeglądarkowe oraz tablety. Zakup ten jest częścią rządowego programu cyfryzacji edukacji i ma wartość około 1,41 miliarda złotych netto. Sprzęt będzie własnością szkół, a nie uczniów, co stanowi istotną zmianę w porównaniu z wcześniejszym programem „Laptop dla ucznia”, w którym komputery trafiały bezpośrednio do czwartoklasistów.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Nowe urządzenia będą wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych i projektów edukacyjnych. Decyzje o ewentualnym wypożyczaniu sprzętu uczniom będą podejmować dyrektorzy i organy prowadzące szkoły. Podział sprzętu został zaplanowany w taki sposób, by objąć wszystkie regiony kraju, w tym tereny dotknięte klęskami żywiołowymi.

Program jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Oprócz dostarczenia sprzętu przewiduje się tworzenie nowoczesnych pracowni sztucznej inteligencji i STEM, a także modernizację szkolnych sieci internetowych.

Rodzice powinni wiedzieć, że nowe komputery nie będą przekazywane na własność dzieciom. Sprzęt pozostanie w szkołach i będzie służył wszystkim uczniom w ramach zajęć. To dobra okazja, by porozmawiać z dyrekcją o zasadach korzystania z urządzeń i ewentualnych możliwościach wypożyczania ich do domu. Zmiana ta może znacząco poprawić warunki nauki i otworzyć dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

