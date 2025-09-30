8 lat czekania dobiegło końca. Zmiana, która dotknie miliony kierowców
Kierowcy doczekali się zmiany, na którą czekali od lat. Rejestracja samochodu bez wizyty w urzędzie staje się faktem – wszystko załatwisz przez internet, a wraz z nowelizacją prawa znikają kolejne uciążliwe obowiązki. To prawdziwa rewolucja na drogach, choć za rogiem czekają też wyższe opłaty.
Rewolucja dla kierowców. Rejestracja auta przez internet i koniec z kolejkami
Po ośmiu latach oczekiwania kierowcy doczekali się zmian, które znacząco uproszczą życie. Sejm uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza cyfryzację rejestracji pojazdów, nowe zasady dotyczące tablic rejestracyjnych oraz kilka dodatkowych ułatwień. To nie koniec – w 2026 roku czekają nas także podwyżki opłat komunikacyjnych.
Koniec z wizytami w urzędzie
Najważniejsza zmiana to możliwość rejestracji samochodu bez wychodzenia z domu. Cała procedura ma być dostępna przez internet, za pomocą usługi przygotowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. To oznacza koniec stania w kolejkach do okienka i konieczności dostarczania papierowych zaświadczeń.
Alternatywą dla osób, które nie mają profilu zaufanego ani podpisu elektronicznego, będzie wniosek składany w urzędzie, ale w formie elektronicznej. Dane zostaną wprowadzone do systemu przez urzędnika, a dokument podpisze właściciel pojazdu.
Tablice rejestracyjne – nie trzeba już ich odkręcać
Nowelizacja likwiduje obowiązek ponownej legalizacji tablic w przypadku rejestracji auta, którego właściciel chce zachować dotychczasowy numer. Kierowca musi jedynie złożyć oświadczenie, że tablice są w dobrym stanie i czytelne. Dzięki temu nie będzie już konieczności ich fizycznego przedstawiania urzędnikowi.
Kolejne ułatwienia dla kierowców
Reforma obejmuje także szereg praktycznych zmian:
- przy rejestracji auta nie będzie wymagane zaświadczenie o badaniu technicznym, jeśli dane widnieją w systemie CEPiK;
- właściciele samochodów z hakiem holowniczym nie będą musieli wykonywać dodatkowego przeglądu, jeśli odpowiednie dane są w dokumentach homologacyjnych;
- wydziały komunikacji zyskają dostęp do historii pojazdów sprowadzonych z UE, co ma ukrócić proceder cofania liczników;
- wydłużono z 30 do 60 dni termin na rejestrację pojazdu nabytego w spadku;
- wprowadzono dodatkowe możliwości czasowej rejestracji pojazdów, np. w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu auta.
Wyższe opłaty od 2026 roku
Choć zmiany oznaczają spore ułatwienia, kierowcy muszą przygotować się także na podwyżki. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że od pierwszej połowy 2026 roku wzrosną opłaty komunikacyjne. Nowe stawki to m.in.:
- prawo jazdy – 115,50 zł zamiast 100 zł,
- dowód rejestracyjny – 62,50 zł zamiast 54 zł,
- tablice rejestracyjne zwyczajne – 92,50 zł zamiast 80 zł,
- tablice indywidualne – aż 3000 zł zamiast 1000 zł.
Resort tłumaczy podwyżki brakiem zmian w opłatach od ponad dekady oraz wzrostem kosztów administracyjnych.
Nowe przepisy – realna oszczędność czasu
Zmiany w prawie to efekt wieloletnich postulatów kierowców i ekspertów. Rejestracja online, koniec z absurdalnymi obowiązkami oraz cyfryzacja procedur mają sprawić, że kontakt z urzędem stanie się prostszy i mniej czasochłonny. To rozwiązania, które wpisują się w trend pełnej cyfryzacji usług publicznych w Polsce.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.