800 plus dla Ukraińców? Komisja Europejska odpowiada na weto prezydenta!
Komisja Europejska zabrała głos po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Bruksela przypomina, że choć wysokość świadczeń, takich jak 800 plus, należy do decyzji poszczególnych państw, to zgodnie z unijną dyrektywą o ochronie tymczasowej pomoc Ukraińcom musi być zapewniona. W tle pozostają miliardy euro wsparcia, które Unia przeznaczyła na utrzymanie uchodźców.
800 plus dla Ukraińców. Komisja Europejska odpowiada na weto prezydenta Nawrockiego
Komisja Europejska zabrała głos po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy o ochronie tymczasowej. Bruksela przypomniała, że państwa członkowskie są zobowiązane do udzielania wsparcia uchodźcom, choć o poziomie świadczeń socjalnych decydują już same rządy.
Reakcja Komisji Europejskiej
Rzecznik KE Markus Lammert zaznaczył, że w lipcu państwa członkowskie jednomyślnie zdecydowały o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy do marca 2027 roku. – To dowód niezłomnego zaangażowania Unii we wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne – podkreślił. Mechanizm ochrony tymczasowej działa od lutego 2022 roku, kiedy po rosyjskiej inwazji miliony Ukraińców schroniły się w państwach UE. Dziś korzysta z niego około 4 mln osób.
Weto prezydenta Nawrockiego
Nowelizacja zawetowana przez prezydenta miała formalnie wprowadzić unijne przepisy do polskiego systemu prawnego. Karol Nawrocki sprzeciwił się jednak rozwiązaniu, wskazując, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać wyłącznie ci Ukraińcy, którzy podejmują pracę w Polsce i odprowadzają składki. Prezydent zapowiedział przy tym własną inicjatywę legislacyjną, która miałaby zmienić zasady pomocy.
Obowiązki wynikające z dyrektywy
Rzecznik KE przypomniał, że zgodnie z unijną dyrektywą państwa członkowskie muszą zapewnić uchodźcom dostęp do podstawowej pomocy socjalnej, medycznej oraz środków do życia, jeśli sami nie mają wystarczających zasobów finansowych. Dyrektywa nie określa jednak wysokości świadczeń, pozostawiając tę decyzję w gestii rządów krajowych. Oznacza to, że Polska może sama ustalić, jakim wsparciem obejmie obywateli Ukrainy, ale nie może całkowicie zrezygnować z pomocy.
Bruksela przypomniała także, że sama przeznacza środki finansowe na wsparcie krajów goszczących uchodźców. – Jeszcze przed wakacjami ogłosiliśmy decyzję o przekazaniu państwom członkowskim 3 mld euro na pomoc Ukraińcom – powiedział Lammert. Ochrona tymczasowa gwarantuje uchodźcom nie tylko prawo do pobytu, ale również dostęp do rynku pracy, mieszkań, opieki zdrowotnej i edukacji.
Decyzja prezydenta Nawrockiego wywołała polityczne kontrowersje w kraju, a w Brukseli przypomniano, że zasady wynikające z prawa unijnego muszą być przestrzegane. Teraz rząd będzie musiał przygotować nową ustawę, która pogodzi wymogi UE z zapowiadanymi przez prezydenta ograniczeniami.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.