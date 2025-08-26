800 plus nie dla wszystkich? Rząd szykuje wielką zmianę dla cudzoziemców
Rząd zapowiada rewolucję w programie 800 plus i innych świadczeniach socjalnych. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, nowe przepisy obejmą wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce i uzależnią wypłaty od podjęcia pracy. To odpowiedź na weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy Ukraińcom, które – jak podkreślają rządzący – wywołało chaos legislacyjny i konieczność szybkiego działania.
Rząd zapowiedział duże zmiany w programie 800 plus i innych świadczeniach socjalnych. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, przygotowywana jest ustawa, która powiąże wypłatę świadczeń z pracą – i to nie tylko w przypadku Ukraińców, ale wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce. Nowe rozwiązania mają uszczelnić system i wprowadzić jasne zasady dotyczące pomocy socjalnej.
Powiązanie świadczeń z pracą
Podczas konferencji prasowej Szłapka wyjaśnił, że rząd pracuje nad regulacją, która obejmie wszystkie świadczenia społeczne. – Chodzi o to, aby były one powiązane z pracą, czyli z faktem odprowadzania składek do ZUS – podkreślił. To oznacza, że cudzoziemcy, którzy nie podejmują zatrudnienia, nie będą mogli liczyć na 800 plus ani inne formy wsparcia finansowego.
Według rzecznika rządu nowe przepisy mają przeciwdziałać sytuacjom, w których osoby nieaktywne zawodowo korzystają z pełnego pakietu świadczeń socjalnych. Zmiany mają wejść w życie w najbliższych miesiącach, a projekt ma zostać przedstawiony do 8 września, kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu.
Reakcja na weto prezydenta
Decyzja o przygotowaniu nowych regulacji to odpowiedź na weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom. Prezydent argumentował, że świadczenia powinny przysługiwać wyłącznie osobom pracującym w Polsce. Rząd nie ukrywa, że weto wprowadziło chaos legislacyjny, dlatego konieczne jest szybkie przyjęcie nowych przepisów.
– Do 8 września rząd przedstawi kolejną ustawę, która będzie regulowała kwestie pomocy cudzoziemcom i ochrony tymczasowej. Będzie to rozwiązanie szersze niż to, o którym mówił prezydent – poinformował Szłapka.
Inne decyzje Rady Ministrów
Na posiedzeniu rządu ministrowie przyjęli także dwa projekty ustaw – dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz ochrony praw nabywców mieszkań. W przypadku CPK chodzi o przyspieszenie procedur odszkodowawczych dla osób, których nieruchomości będą objęte decyzją lokalizacyjną. Z kolei druga ustawa zakłada uruchomienie bezpłatnego portalu danych o obrocie mieszkaniami.
Szłapka odniósł się także do weta prezydenta wobec tzw. ustawy wiatrakowej, określając je jako „absurdalne”. – Inwestycje w lądowe elektrownie wiatrowe pozwolą długoterminowo obniżyć rachunki za prąd i wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski – zaznaczył.
Nowe regulacje już we wrześniu
Rząd zapowiada, że projekt łączący świadczenia socjalne z obowiązkiem pracy zostanie zaprezentowany jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Sejmu. Będzie on częścią szerszego pakietu ustaw, które mają uporządkować kwestie pomocy cudzoziemcom i zabezpieczyć polski system socjalny przed nadużyciami.
