A jednak! Już w czwartek stołeczni radni zajmą się zakazem sprzedaży alkoholu w nocy.
Warszawa: w czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie nocnej prohibicji! W czwartek o godzinie 14:00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy, zwołana z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
Tematem obrad będzie wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w dwóch dzielnicach – Śródmieściu oraz Pradze-Północ.
Trzaskowski wcześniej zapowiedział, że od 1 czerwca 2026 roku ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma objąć całe miasto. Na obecnej sesji ma jednak zostać podjęta uchwała pilotażowa to krok po kroku, mający przetestować działanie przepisów w najbardziej problematycznych rejonach Warszawy.
Według zapowiedzi, ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obejmie godziny od 23:00 do 6:00. Wcześniej projekt Trzaskowskiego zakładał, że zakaz obowiązywałby na całym obszarze stolicy, jednak wobec różnorodnych stanowisk radnych zdecydowano się na etap pilotażowy.
Uchwała musi jeszcze przejść przez procedury – opinie rad dzielnicowych, kontrolę wojewody i głosowanie w Radzie Miasta. Jej przyjęcie będzie symbolicznym sprawdzianem gotowości miasta do dalszej rozszerzonej prohibicji.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
