Abonamentu RTV nie musisz płacić! Wystarczy jeden wniosek i masz spokój
Nie każdy musi płacić abonament RTV, choć wciąż wielu Polaków o tym nie wie. Prawo przewiduje szeroką listę zwolnień, dzięki którym wystarczy złożyć prosty wniosek na poczcie i przedstawić odpowiedni dokument, by całkowicie uniknąć opłat. Dzięki temu można oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie i nie martwić się wysokimi karami za zaległości.
Abonament RTV od lat wzbudza ogromne emocje wśród Polaków. Choć opłata jest obowiązkowa dla wszystkich, którzy posiadają radio lub telewizor, prawo przewiduje liczne zwolnienia. W praktyce oznacza to, że tysiące osób wcale nie musi płacić, o ile złożą stosowny wniosek w placówce Poczty Polskiej i przedstawią dokument potwierdzający uprawnienie.
Kto może być zwolniony z opłat?
Lista uprawnionych jest szeroka. Z abonamentu zwolnieni są m.in. seniorzy po 75. roku życia, osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, niewidomi, osoby niesłyszące z poważnym ubytkiem słuchu, a także pobierający rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Zwolnienie obejmuje też osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej oraz część emerytów po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku seniorów powyżej 75 lat zwolnienie działa automatycznie. Pozostali muszą udać się na pocztę i złożyć odpowiednie oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dostarczono dokumenty.
Ile wynosi kara za niepłacenie?
W 2025 roku wysokość abonamentu wynosi 8,70 zł miesięcznie za radio i 27,30 zł za telewizor. Kary są jednak wielokrotnie wyższe – niepłacący mogą zostać obciążeni kwotą aż 30-krotności miesięcznej stawki. To oznacza, że kara za radio to 261 zł, a za telewizor aż 819 zł. Od 2026 roku opłaty wzrosną – odpowiednio do 9,50 zł i 30,50 zł – a wraz z nimi także wysokość kar: do 285 zł i 915 zł.
Nadchodzące zmiany i możliwa likwidacja
Od stycznia 2026 roku stawki abonamentu RTV będą wyższe, a egzekucja należności – bardziej dotkliwa. Jednocześnie w Sejmie pojawił się projekt ustawy zakładający całkowite zniesienie abonamentu RTV. Autorzy projektu, posłowie Konfederacji, wskazują, że media publiczne i tak finansowane są z budżetu państwa i działalności komercyjnej, a nakładanie dodatkowych opłat na obywateli jest nieuzasadnione.
Jeśli projekt zyska poparcie większości parlamentarnej, likwidacja abonamentu mogłaby wejść w życie już od 1 stycznia 2026 roku. Do tego czasu jednak opłaty obowiązują, a osoby, które nie chcą ich płacić, mogą skorzystać z przewidzianych w prawie zwolnień.
