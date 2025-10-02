Abp Galbas uderza w Episkopat. „List o edukacji zdrowotnej to błąd”
Abp Adrian Galbas przyznał, że Konferencja Episkopatu Polski popełniła błąd w sprawie listu dotyczącego edukacji zdrowotnej. Metropolita warszawski podkreślił, że dokument można było napisać lepiej i ostrzegł, że stawianie Kościoła i szkoły po przeciwnych stronach uderza przede wszystkim w dzieci.
Abp Adrian Galbas przyznaje błąd Episkopatu. „Stało się coś niedobrego”
Metropolita warszawski abp Adrian Galbas odniósł się do głośnego listu prezydium Konferencji Episkopatu Polski z 14 maja 2025 roku, który dotyczył edukacji zdrowotnej w szkołach. Dokument wywołał falę krytyki, a hierarcha przyznał, że można go było napisać lepiej. – To dla nas nauczka, by być bardziej uważnym – ocenił.
Krytyka listu KEP
List podpisany przez abp. Tadeusza Wojdę, abp. Józefa Kupnego i bp. Marka Marczaka wzywał rodziców, by nie wyrażali zgody na udział swoich dzieci w zajęciach z edukacji zdrowotnej. Argumentowano, że nowy przedmiot nie dotyczy wyłącznie zdrowia, ale zawiera treści dotyczące seksualności, które – zdaniem autorów – miały „erotyzować dzieci od najmłodszych lat” i „odrywać aktywność seksualną od małżeństwa”.
Abp Galbas przyznał, że treść listu wywołała w nim poczucie odpowiedzialności. – Zgadzam się, że można było go napisać lepiej. Nie byłoby dobrze, gdyby ostatnim słowem Kościoła w tej sprawie był właśnie ten dokument i kropka – powiedział.
Kościół i szkoła nie mogą być wrogami
Hierarcha ostrzegł, że skutkiem źle prowadzonej debaty może być stawianie Kościoła i szkoły po przeciwnych stronach. – Stało się coś niedobrego – że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele. A wtedy najbardziej cierpią dzieci – podkreślił.
Galbas zaznaczył, że nie można zamykać rozmowy o edukacji zdrowotnej tylko na jednym liście. – Potrzebne są dalsze działania i współpraca – dodał.
Spór o edukację zdrowotną
Nowy przedmiot zastąpił od 1 września wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowy – rodzice, którzy nie chcieli, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach, musieli do 25 września złożyć rezygnację. Edukacja zdrowotna obejmuje szeroki zakres tematów: od zdrowia fizycznego i psychicznego, przez społeczne i środowiskowe, po zagadnienia związane ze zdrowiem seksualnym.
Choć Episkopat krytykował wprowadzenie przedmiotu, abp Galbas wskazał, że Kościół powinien prowadzić merytoryczną i konstruktywną dyskusję, zamiast pozostawiać wrażenie sprzeciwu dla samego sprzeciwu. – To jest dla nas lekcja – przyznał metropolita warszawski.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.