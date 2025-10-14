Absurd na lotniskach! Tysiące pasażerów uziemionych. Loty odwołane. Finnair wydał komunikat
Niebywała sytuacja w europejskim lotnictwie. Finnair odwołał kilkadziesiąt lotów, w tym rejsy do Warszawy i Krakowa, bo w samolotach źle wyprano pokrowce foteli. Przewoźnik przyznał, że czyszczenie wykonano niezgodnie z zaleceniami producenta, co mogło wpłynąć na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Problem dotknął ponad 5 tysięcy pasażerów.
Finnair odwołał loty do Polski. Powód? Nieprawidłowe pranie foteli
Finnair odwołał aż 40 lotów, w tym rejsy do Warszawy i Krakowa, a przyczyną nie były problemy techniczne ani strajk pracowników. Fiński przewoźnik poinformował, że w kilku samolotach niezgodnie z zaleceniami producenta wyprano pokrowce foteli pasażerskich, co mogło wpłynąć na ich odporność przeciwpożarową. Decyzja o wstrzymaniu lotów zaskoczyła tysiące pasażerów i sparaliżowała część europejskich połączeń.
Nieprawidłowe czyszczenie foteli uziemiło samoloty
Fiński przewoźnik poinformował, że problem dotyczy ośmiu samolotów typu Airbus A320, których pokrowce siedzeń od dłuższego czasu były czyszczone metodą prania wodnego. Dopiero niedawno producent tkaniny zgłosił zastrzeżenia, podkreślając, że ta metoda nie została przebadana pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
„Pokrowce foteli zostały poddane praniu wodnemu, ale wpływ tej metody na ochronę przeciwpożarową nie został odpowiednio zweryfikowany” – przekazał Finnair w oficjalnym komunikacie.
W efekcie linia musiała zawiesić rejsy ośmiu maszyn, co doprowadziło do odwołania 40 lotów. Wśród nich znalazły się połączenia do Paryża, Brukseli, Rzymu, Warszawy i Krakowa. Łącznie problem dotknął około 5 tysięcy pasażerów.
Tysiące pasażerów bez połączenia
Odwołania lotów zbiegły się z początkiem ferii jesiennych w Finlandii, co sprawiło, że linie miały ogromne trudności ze znalezieniem alternatywnych połączeń. Finnair przeprosił za utrudnienia, ale ostrzegł, że kolejne anulacje są możliwe, dopóki nie zakończy się kontrola bezpieczeństwa.
„To niefortunna sytuacja, za którą przepraszamy naszych klientów. Bezpieczeństwo pasażerów jest jednak dla nas priorytetem” – poinformowała linia w oświadczeniu.
Czarny rok Finnaira
To nie pierwszy kryzys fińskiego przewoźnika w ostatnich miesiącach. Wcześniej linie borykały się z licznymi strajkami personelu pokładowego i naziemnego, które doprowadziły do setek odwołanych rejsów. Co więcej, w tym roku niemiecki serwis Flightright uznał Finnair za najgorszą linię lotniczą w Europie pod względem liczby opóźnień i anulacji.
Choć sytuacja z praniem foteli wydaje się błaha, jej konsekwencje są poważne. Fińska linia musi teraz przeprowadzić pełną kontrolę bezpieczeństwa we wszystkich maszynach Airbus A320, zanim powróci do normalnego rozkładu lotów.
