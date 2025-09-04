Action szaleje z cenami. Tylko teraz kultowy sprzęt w supercenie! Przyda się każdemu

4 września 2025 15:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W sklepach Action ruszyła promocja, która na pewno przyciągnie łowców okazji. Do 9 września można kupić suszkarkę do włosów Remington Ionic Dry 2200 W w wyjątkowej cenie. Zamiast 89,90 zł, zapłacimy tylko 69,99 zł, czyli aż o 22% taniej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego warto?

Remington to marka znana z wysokiej jakości sprzętu do pielęgnacji włosów. Model Ionic Dry 2200 to:

  • mocny silnik 2200 W, który gwarantuje szybkie i skuteczne suszenie,

  • jonizacja, która zapobiega puszeniu się włosów,

  • możliwość wyboru różnych poziomów ciepła i nadmuchu,

  • dodatkowy tryb chłodzenia do utrwalania fryzury.

Promocja tygodnia

Oferta obowiązuje od 3 do 9 września i dostępna jest wyłącznie w sklepach Action. To idealna okazja, aby kupić markową suszarkę w cenie, która na co dzień zdarza się naprawdę rzadko.

Co to oznacza dla klientów?

Kto marzy o sprzęcie do domowego użytku w jakości profesjonalnej, powinien się pospieszyć. Tego typu promocje w Action zwykle kończą się szybkim wyczerpaniem zapasów.

