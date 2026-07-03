Afera w Szpitalu Południowym ma kolejne konsekwencje. Trzaskowski przyjął dymisje dwóch wiceprezydentek Warszawy
Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała kolejne polityczne konsekwencje. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że przyjął rezygnacje swoich zastępczyń – Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Zapowiedział również zmiany w funkcjonowaniu miejskich spółek oraz dalsze działania mające ograniczyć wpływ polityki na ich zarządzanie. To kolejny etap sprawy, która od kilku tygodni budzi ogromne emocje w całej Polsce.
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Podczas piątkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski poinformował, że na jego ręce wpłynęły rezygnacje Renaty Kaznowskiej oraz Aldony Machnowskiej-Góry. Prezydent Warszawy podkreślił, że decyzję o ich przyjęciu podjął po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji.
– Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o żadnej winie. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy – powiedział.
To pierwsze tak poważne konsekwencje personalne w warszawskim ratuszu po ujawnieniu nieprawidłowości związanych ze Szpitalem Południowym.
Afera w Szpitalu Południowym zatacza coraz szersze kręgi
Sprawa Szpitala Południowego od kilku tygodni znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Wcześniej prezydent Warszawy zdecydował o odwołaniu całego zarządu placówki i powołaniu nowej prezes odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytów oraz uporządkowanie sytuacji w szpitalu. Równolegle prowadzone są postępowania prokuratorskie oraz kontrole, a w placówce działają również funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Według władz miasta wszystkie zgłaszane nieprawidłowości mają zostać szczegółowo wyjaśnione. Trzaskowski podkreślił, że nie będzie zgody na ukrywanie zaniedbań ani tolerowanie działań podważających zaufanie mieszkańców do miejskiej służby zdrowia.
Kim są osoby, które złożyły rezygnacje?
Renata Kaznowska odpowiadała w stołecznym ratuszu między innymi za obszar ochrony zdrowia. Jednocześnie nie sprawowała bezpośredniego nadzoru nad działalnością Szpitala Południowego, który funkcjonuje jako spółka prawa handlowego.
Aldona Machnowska-Góra była natomiast członkinią rady nadzorczej Szpitala Południowego. W ratuszu odpowiadała również za politykę społeczną oraz kulturę.
Choć prezydent Warszawy zaznaczył, że dymisje nie przesądzają o odpowiedzialności tych osób, uznał je za konieczne z punktu widzenia standardów zarządzania miastem.
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Konferencja nie dotyczyła wyłącznie zmian personalnych. Rafał Trzaskowski zapowiedział rozszerzenie procesu odpolityczniania miejskich spółek.
Jak poinformował, wcześniej zdecydowano już, że członkowie partii politycznych nie będą zasiadać w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych. Teraz podobne zasady mają objąć również pozostałe spółki należące do miasta.
Osoby zasiadające obecnie w zarządach i radach nadzorczych mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji. Według zapowiedzi prezydenta będą musiały wybrać między pełnieniem funkcji w miejskich spółkach a członkostwem w partii politycznej.
Dlaczego ta decyzja ma znaczenie nie tylko dla Warszawy?
Choć sprawa dotyczy stołecznego samorządu, jej znaczenie wykracza poza granice Warszawy. Szpitale prowadzone przez samorządy funkcjonują w całej Polsce, a sposób ich nadzorowania od lat budzi dyskusje dotyczące przejrzystości, odpowiedzialności i wpływu polityki na zarządzanie publicznymi placówkami.
Zapowiedź ograniczenia udziału działaczy partyjnych w zarządach i radach nadzorczych miejskich spółek może stać się jednym z najważniejszych elementów debaty o standardach zarządzania samorządami również w innych miastach.
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Prezydent stolicy poinformował także, że odbył spotkanie z prezesami i dyrektorami 11 warszawskich szpitali miejskich. Wszystkim przypomniano obowiązujące procedury antykorupcyjne oraz zobowiązano ich do ponownego przeanalizowania skarg zgłaszanych przez pacjentów.
Dodatkowo prowadzone są audyty dotyczące funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz prosektoriów. W samym Szpitalu Południowym swoje czynności prowadzą prokuratura oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.
„Zero tolerancji”. Mocna deklaracja prezydenta Warszawy
Podczas konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział zdecydowaną walkę z wszelkimi nadużyciami.
– Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić. Na powołujących się na znajomości i wpływy nie będzie pobłażania – powiedział.
Podkreślił jednocześnie, że politycy mają prawo korzystać z miejskich szpitali tak jak każdy mieszkaniec, jednak nie mogą być przyjmowani poza obowiązującą kolejnością.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.