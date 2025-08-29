Afera wokół dotacji, 20 tys. na pracownika! Za skrócony tydzień pracy.
Rewolucja w pracy, 20 tysięcy złotych na każdego pracownika za test skróconego tygodnia! Rząd otworzył nabór do pilotażu, który może zmienić polski rynek pracy na zawsze. Firmy, instytucje i organizacje mogą otrzymać nawet 20 tysięcy złotych na każdego pracownika, jeśli zdecydują się wdrożyć skrócony czas pracy.
Zainteresowanie jest ogromne – do połowy września wpłynęło już ponad sto kompletnych wniosków, a lista chętnych rośnie z dnia na dzień.
Jak działa program
Z programu mogą korzystać przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia i samorządy. Wymagania są klarowne – trzeba działać od co najmniej roku, zatrudniać minimum 75 procent osób na umowę o pracę i zagwarantować, że pensje i miejsca pracy zostaną utrzymane.
Dofinansowanie obejmuje nie tylko wynagrodzenia, ale także szkolenia, ekspertyzy i koszty związane z reorganizacją pracy. Każdy projekt może otrzymać do miliona złotych, a wypłata środków będzie realizowana w trzech transzach według harmonogramu ustalonego przez pracodawcę.
Etapy i kalendarz
Pilotaż podzielono na trzy etapy. Najpierw przygotowania, potem właściwe testowanie skróconego tygodnia pracy w okresie od stycznia do grudnia 2026 roku, a następnie podsumowanie wyników do maja 2027. Eksperyment ma pokazać, czy polski rynek jest gotowy na radykalne zmiany i czy krótszy czas pracy zwiększy efektywność firm oraz satysfakcję pracowników.
Polska testuje, Europa obserwuje
Eksperci podkreślają, że to szansa na prawdziwy przełom. Skrócony tydzień pracy to temat, o którym od lat dyskutuje cała Europa. Teraz Polacy mogą sprawdzić, jak taki system działa w praktyce. Jeśli eksperyment się powiedzie, zmiany mogą trwale odmienić kulturę pracy, dając milionom osób więcej czasu dla rodziny, pasji i zdrowia.
Szansa, której nie można przegapić
Nabór trwa tylko do 15 września 2025 roku. To oznacza, że kto chce przetestować czterodniowy tydzień pracy i zdobyć dodatkowe środki, musi działać szybko. Marzenie o krótszym tygodniu pracy, większej równowadze i szczęśliwszych pracownikach właśnie staje się realne.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.