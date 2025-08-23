Afera z dotacjami z KPO! Kontrole ujawniają pierwsze nieprawidłowości.
Wokół Krajowego Planu Odbudowy robi się coraz goręcej. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ujawniła, że spośród pierwszych 16 skontrolowanych projektów w sektorze HoReCa część wykazała nieprawidłowości. Choć skala problemu nie jest jeszcze znana, atmosfera niepewności udziela się przedsiębiorcom w całej Polsce.
Podejrzenia o luksusowe zakupy
Kontrole ruszyły po głośnych sygnałach o wydatkowaniu dotacji na cele oderwane od realnych potrzeb branży, takie jak zakup firmowych jachtów. Weryfikacja obejmie kilkadziesiąt projektów uznanych za szczególnie ryzykowne. Sprawdzani są również operatorzy grantów pod kątem możliwych konfliktów interesów.
Ministerka zapewnia, że nie chodzi o medialne lincze ani pochopne decyzje. Najpierw wyniki poznają sami przedsiębiorcy i będą mogli się odwołać. Dopiero później raporty trafią do opinii publicznej.
Wypłaty wstrzymane, Prokuratura Europejska wkracza do gry
Do czasu zakończenia kontroli wypłaty dotacji zostały wstrzymane. Po ich zakończeniu program ma ruszyć dalej, jednak już teraz sprawą zainteresowała się Prokuratura Europejska, wszczynając śledztwo w sprawie wykorzystania unijnych środków.
Stawka jest ogromna – tylko w branży HoReCa do rozdysponowania było 1,24 mld zł, z czego już 110 mln zł zostało wypłaconych w ramach ponad 3000 umów. Projekty dotyczyły m.in. inwestycji w zieloną transformację, cyfryzację czy szkolenia.
Gra o miliardy z UE
KPO to dla Polski blisko 60 mld euro wsparcia z Unii Europejskiej. Każdy cień podejrzeń uderza więc nie tylko w wizerunek programu, lecz także w tempo wypłat i wiarygodność państwa. Branża HoReCa, która miała być jednym z największych beneficjentów, teraz stała się centrum jednej z najgłośniejszych afer gospodarczych ostatnich miesięcy.
Czy kontrole okażą się początkiem szerokiej serii skandali, czy tylko selektywnym oczyszczeniem systemu? Jedno jest pewne – gra toczy się o miliardy i o zaufanie do polskiego wykorzystania unijnych funduszy.
Źródło: money.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.