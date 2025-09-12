Afgańczyk zatrzymany przy granicy. Strzelał do polskich żołnierzy!
Wspólna akcja Żandarmerii Wojskowej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Policji w Chełmie zakończyła się zatrzymaniem obywatela Afganistanu – Ahbada K. Mężczyzna jest podejrzany o niebezpieczne działania wymierzone w stronę funkcjonariuszy Wojska Polskiego, którzy pełnią służbę przy granicy z Białorusią.
#ŻandarmeriaWojskowa wraz z #NadbużańskiOddziałStrażyGranicznej w Chełmie i #Policja, zatrzymała obywatela Afganistanu Ahbada K., podejrzanego o strzelanie z procy metalowymi kulkami oraz rzucanie kamieniami z terenu Białorusi do polskich żołnierzy.
Atak z użyciem procy i kamieni
Według oficjalnego komunikatu opublikowanego przez Żandarmerię Wojskową, Ahbad K. miał strzelać z procy metalowymi kulkami oraz rzucać kamieniami z terenu Białorusi w kierunku polskich żołnierzy. Tego typu działania są nie tylko poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mundurowych, ale również mają charakter prowokacyjny i destabilizujący sytuację na granicy.
Mężczyzna został szybko zidentyfikowany i ujęty w rejonie przygranicznym przez służby operujące w ramach wspólnego systemu bezpieczeństwa.
Wzrost napięcia na granicy z Białorusią
W ostatnich tygodniach dochodzi do coraz większej liczby incydentów na wschodniej granicy Polski. Polskie służby wielokrotnie informowały o prowokacjach ze strony migrantów wspieranych przez służby białoruskie. Rzucanie kamieniami, cięcie zapór granicznych, próby wtargnięcia na teren RP, a teraz także użycie niebezpiecznych przedmiotów miotających – to tylko część działań, z którymi codziennie mierzą się żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej.
Co grozi sprawcy?
Ahbad K. odpowie za czynne napaści na funkcjonariuszy publicznych, narażenie na utratę zdrowia i życia, a także działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Zatrzymany zostanie także przesłuchany pod kątem możliwego udziału w zorganizowanych działaniach o charakterze hybrydowym.
Co to oznacza dla Polski?
Zatrzymanie obywatela Afganistanu to kolejny dowód na to, że presja migracyjna i prowokacje na granicy z Białorusią nie ustają, a ich charakter staje się coraz bardziej agresywny. Polska musi nie tylko wzmacniać swoje siły graniczne, ale także analizować każdy taki incydent w kontekście bezpieczeństwa narodowego i potencjalnego udziału obcych służb.
Działania takie jak te, których dopuścił się Ahbad K., wpisują się w szerszy scenariusz wojny hybrydowej, w której nie chodzi tylko o przekroczenie granicy, ale także o zastraszanie i destabilizację struktur państwa.
Polacy powinni zachować czujność i śledzić oficjalne komunikaty służb. Rząd deklaruje pełne wsparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy każdego dnia bronią polskich granic.
