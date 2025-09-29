Alarm dla emerytów! Ten błąd kosztuje utratę świadczenia. ZUS właśnie to potwierdził
ZUS przypomina o obowiązku, którego wielu seniorów nie traktuje poważnie. Zaniedbanie tej formalności może skończyć się wstrzymaniem wypłaty emerytury lub renty. Czas na działanie jest krótki – urzędnicy dają tylko 12 dni, by uniknąć problemów z przelewem.
Seniorzy mają tylko 12 dni. ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina emerytom i rencistom o kluczowym obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się utratą pieniędzy. Wystarczy przeoczyć prostą formalność, by ZUS automatycznie wstrzymał wypłatę emerytury lub renty. Seniorzy mają jedynie 12 dni roboczych na zareagowanie, jeśli chcą uniknąć przykrych konsekwencji.
Dlaczego świadczenie nie dociera?
Wielu emerytów z niepokojem oczekuje dnia, w którym pieniądze pojawią się na koncie lub trafią do nich przez listonosza. Jeśli przelew wraca do ZUS, a przekaz pocztowy nie znajduje adresata, instytucja od razu traktuje to jako sygnał alarmowy. Najczęściej winne są nieaktualne dane – zamknięte konto bankowe, zmiana adresu czy nawet zmiana nazwiska.
Bank lub poczta odsyła środki z adnotacją „konto nieaktywne” albo „adresat nieznany”. W takiej sytuacji ZUS natychmiast wstrzymuje kolejne wypłaty, aby środki nie trafiły w niepowołane ręce.
12 dni na zgłoszenie zmian
Aby nie dopuścić do zawieszenia emerytury czy renty, należy poinformować ZUS o każdej zmianie danych co najmniej 12 dni roboczych przed terminem wypłaty. Jeśli tego się nie zrobi, a świadczenie zostanie odesłane, konieczne będzie składanie dodatkowego wniosku o wznowienie wypłaty.
Jak wznowić wypłatę świadczenia?
W przypadku wstrzymania konieczne jest złożenie formalnego wniosku. Najważniejszym dokumentem jest formularz ZUS EZP – Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Można go przekazać:
- osobiście w placówce ZUS,
- pocztą,
- elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), podpisując Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Aktualizacja danych to prosta procedura, która pozwala uniknąć stresu i opóźnień w wypłacie. Eksperci przypominają: regularne sprawdzanie swoich danych w systemie ZUS to najlepsze zabezpieczenie przed utratą świadczenia.
