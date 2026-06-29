Alarm dla Mazowsza. IMGW wydał najwyższe ostrzeżenia. Najpierw ekstremalny upał, potem burze z gradem i wichury
Mieszkańcy Mazowsza muszą przygotować się na bardzo niebezpieczne godziny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowsze ostrzeżenia, z których wynika, że znaczna część województwa znajduje się w strefie najwyższego, trzeciego stopnia zagrożenia zarówno przed upałem, jak i gwałtownymi burzami. Synoptycy ostrzegają, że pogoda może zmieniać się błyskawicznie.
Mazowsze w czerwonej strefie zagrożenia
Na opublikowanych przez IMGW mapach niemal całe Mazowsze zostało objęte czerwonym kolorem oznaczającym najwyższy poziom ostrzeżeń. Dotyczy to między innymi Warszawy oraz wielu powiatów w centralnej i wschodniej części województwa.
Prognozy przewidują temperatury dochodzące nawet do 39 stopni Celsjusza. Tak wysoka temperatura stanowi zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza seniorów, dzieci i osób cierpiących na choroby układu krążenia.
Po upale nadejdą gwałtowne burze
Meteorolodzy ostrzegają, że po przejściu fali upałów nad Mazowszem mogą rozwinąć się bardzo silne burze.
Możliwe są:
- intensywne opady deszczu,
- grad,
- porywy wiatru dochodzące nawet do 90–100 km/h,
- lokalne podtopienia oraz połamane drzewa.
Takie warunki mogą powodować utrudnienia na drogach, zakłócenia w ruchu kolejowym oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Warszawa również zagrożona
Stolica znajduje się w obszarze objętym najwyższym stopniem ostrzeżeń. W ciągu dnia mieszkańcy muszą liczyć się z ekstremalnym upałem, natomiast wieczorem i w nocy sytuacja może zmienić się diametralnie wraz z nadejściem burz.
Służby apelują o unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas przechodzenia nawałnic, zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na balkonach i tarasach oraz nieparkowanie samochodów pod drzewami.
IMGW apeluje o ostrożność
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachęca do regularnego śledzenia prognoz oraz komunikatów pogodowych. Sytuacja atmosferyczna jest dynamiczna, dlatego ostrzeżenia mogą być na bieżąco aktualizowane.
Mieszkańcy Mazowsza powinni przygotować się zarówno na skrajnie wysokie temperatury, jak i gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które mogą pojawić się w bardzo krótkim czasie. Warto mieć przy sobie wodę, ograniczyć aktywność na słońcu i śledzić komunikaty służb oraz IMGW.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.