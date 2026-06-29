Alarm dla Warszawy. IMGW wydał najwyższy stopień ostrzeżenia
Mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza muszą przygotować się na wyjątkowo niebezpieczne godziny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem i gwałtownymi burzami, a dla dużej części kraju obowiązuje najwyższy, trzeci stopień alertu. Temperatura może sięgnąć nawet 39 stopni Celsjusza, a po fali upałów prognozowane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
Warszawa znajdzie się w centrum fali upałów
Według IMGW centralna część Polski, w tym Mazowsze i Warszawa, znajdzie się w obszarze najwyższego stopnia ostrzeżeń. Oznacza to bardzo wysokie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dzieci, seniorów oraz osób przewlekle chorych.
Synoptycy prognozują, że termometry mogą pokazać nawet 39°C, a odczuwalna temperatura w mocno nagrzanym mieście może być jeszcze wyższa.
Po upale nadejdą gwałtowne burze
To jednak nie koniec zagrożeń. Wraz z przemieszczającym się chłodnym frontem atmosferycznym nad częścią kraju mogą rozwinąć się bardzo silne burze.
IMGW ostrzega, że mogą im towarzyszyć:
- intensywne opady deszczu,
- porywy wiatru osiągające 90–100 km/h,
- lokalne opady gradu.
Takie zjawiska mogą powodować łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów, przerwy w dostawach prądu oraz utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym.
Apel do mieszkańców Warszawy
Służby apelują, aby w najgorętszych godzinach dnia ograniczyć przebywanie na słońcu. Warto pić dużo wody, unikać wysiłku fizycznego i zwrócić szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze oraz zwierzęta.
Nie należy pozostawiać nikogo w zaparkowanych samochodach, nawet na kilka minut. Temperatura we wnętrzu pojazdu może w bardzo krótkim czasie osiągnąć wartości zagrażające życiu.
Sytuacja może zmieniać się bardzo szybko
Meteorolodzy podkreślają, że prognozy są na bieżąco aktualizowane. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni śledzić kolejne komunikaty IMGW oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ponieważ rozwój burz może być bardzo dynamiczny. W wielu miejscach pogoda może zmienić się w ciągu kilkunastu minut – od skrajnego upału do gwałtownej nawałnicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.