Alarm dla Warszawy. IMGW wydał najwyższy stopień ostrzeżenia

29 czerwca 2026 14:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza muszą przygotować się na wyjątkowo niebezpieczne godziny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem i gwałtownymi burzami, a dla dużej części kraju obowiązuje najwyższy, trzeci stopień alertu. Temperatura może sięgnąć nawet 39 stopni Celsjusza, a po fali upałów prognozowane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Słoneczny dzień w centrum Warszawy. Na pierwszym planie Pałac Kultury i Nauki. W oddali wieżowce stolicy. Fot. Warszawa w Pigułce.
Słoneczny dzień w centrum Warszawy. Na pierwszym planie Pałac Kultury i Nauki. W oddali wieżowce stolicy. Fot. Warszawa w Pigułce.

Warszawa znajdzie się w centrum fali upałów

Według IMGW centralna część Polski, w tym Mazowsze i Warszawa, znajdzie się w obszarze najwyższego stopnia ostrzeżeń. Oznacza to bardzo wysokie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dzieci, seniorów oraz osób przewlekle chorych.

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Synoptycy prognozują, że termometry mogą pokazać nawet 39°C, a odczuwalna temperatura w mocno nagrzanym mieście może być jeszcze wyższa.

Po upale nadejdą gwałtowne burze

To jednak nie koniec zagrożeń. Wraz z przemieszczającym się chłodnym frontem atmosferycznym nad częścią kraju mogą rozwinąć się bardzo silne burze.

IMGW ostrzega, że mogą im towarzyszyć:

  • intensywne opady deszczu,
  • porywy wiatru osiągające 90–100 km/h,
  • lokalne opady gradu.

Takie zjawiska mogą powodować łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów, przerwy w dostawach prądu oraz utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

Apel do mieszkańców Warszawy

Służby apelują, aby w najgorętszych godzinach dnia ograniczyć przebywanie na słońcu. Warto pić dużo wody, unikać wysiłku fizycznego i zwrócić szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze oraz zwierzęta.

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Nie należy pozostawiać nikogo w zaparkowanych samochodach, nawet na kilka minut. Temperatura we wnętrzu pojazdu może w bardzo krótkim czasie osiągnąć wartości zagrażające życiu.

Sytuacja może zmieniać się bardzo szybko

Meteorolodzy podkreślają, że prognozy są na bieżąco aktualizowane. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni śledzić kolejne komunikaty IMGW oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ponieważ rozwój burz może być bardzo dynamiczny. W wielu miejscach pogoda może zmienić się w ciągu kilkunastu minut – od skrajnego upału do gwałtownej nawałnicy.

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