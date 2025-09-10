Alarm gotowości WOT! Żołnierze mogą być wezwani w ciągu kilku godzin
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To oznacza, że wszystkie brygady WOT są w stanie podwyższonej gotowości do realizacji działań przeciwkryzysowych.
ALERT GOTOWOŚCI WOT 🚨
👉 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.
⏰ Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego… pic.twitter.com/2WPddAjPRz
— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) September 10, 2025
Do 6 godzin wschodnie województwa
Najkrótszy czas stawiennictwa obowiązuje w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Żołnierze mogą otrzymać wezwanie nawet w ciągu 6 godzin od ogłoszenia alarmu. W praktyce oznacza to możliwość bardzo szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, m.in. w przypadku kolejnych naruszeń przestrzeni powietrznej.
Do 12 godzin w centralnej i południowej Polsce
W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim czas stawiennictwa został określony na maksymalnie 12 godzin. Tamtejsze jednostki są gotowe do działań wspierających i zabezpieczających.
Pozostała część kraju
W pozostałych województwach nie planuje się wzywania żołnierzy w czasie krótszym niż 24 godziny. Oznacza to jednak, że również te regiony pozostają w gotowości i w razie potrzeby mogą zostać włączone do działań.
Apel do społeczeństwa
Dowództwo WOT apeluje o zachowanie spokoju i przekazywanie wyłącznie oficjalnych komunikatów służb państwowych. Szczególny nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców: w przypadku znalezienia fragmentów dronów czy innych podejrzanych obiektów należy niezwłocznie poinformować policję i nie zbliżać się do znaleziska.
Nowa rzeczywistość bezpieczeństwa
Skrócony czas stawiennictwa pokazuje, że Polska przygotowuje się na możliwe kolejne incydenty i prowokacje ze strony Rosji. Eksperci podkreślają, że to najpoważniejsze podwyższenie gotowości WOT w ostatnich latach i znak, że wschodnia granica NATO staje się coraz bardziej narażona na działania destabilizacyjne.
