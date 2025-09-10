Alarm gotowości WOT! Żołnierze mogą być wezwani w ciągu kilku godzin

10 września 2025 13:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To oznacza, że wszystkie brygady WOT są w stanie podwyższonej gotowości do realizacji działań przeciwkryzysowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Do 6 godzin wschodnie województwa

Najkrótszy czas stawiennictwa obowiązuje w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Żołnierze mogą otrzymać wezwanie nawet w ciągu 6 godzin od ogłoszenia alarmu. W praktyce oznacza to możliwość bardzo szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, m.in. w przypadku kolejnych naruszeń przestrzeni powietrznej.

Do 12 godzin w centralnej i południowej Polsce

W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim czas stawiennictwa został określony na maksymalnie 12 godzin. Tamtejsze jednostki są gotowe do działań wspierających i zabezpieczających.

Pozostała część kraju

W pozostałych województwach nie planuje się wzywania żołnierzy w czasie krótszym niż 24 godziny. Oznacza to jednak, że również te regiony pozostają w gotowości i w razie potrzeby mogą zostać włączone do działań.

Apel do społeczeństwa

Dowództwo WOT apeluje o zachowanie spokoju i przekazywanie wyłącznie oficjalnych komunikatów służb państwowych. Szczególny nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców: w przypadku znalezienia fragmentów dronów czy innych podejrzanych obiektów należy niezwłocznie poinformować policję i nie zbliżać się do znaleziska.

Nowa rzeczywistość bezpieczeństwa

Skrócony czas stawiennictwa pokazuje, że Polska przygotowuje się na możliwe kolejne incydenty i prowokacje ze strony Rosji. Eksperci podkreślają, że to najpoważniejsze podwyższenie gotowości WOT w ostatnich latach i znak, że wschodnia granica NATO staje się coraz bardziej narażona na działania destabilizacyjne.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl