Alarm hydrologów! Polska mierzy się z wysychającymi rzekami
Wisła bije kolejny niechlubny rekord. W Warszawie poziom wody spadł do zaledwie 10 centymetrów, najmniej w historii pomiarów. Hydrolodzy alarmują, że to nie koniec problemów, bo nad Polskę mogą nadciągnąć kolejne fale upałów, które jeszcze bardziej pogłębią kryzys suszy.
Wisła wysycha. Rekordowo niski poziom wody w Warszawie
W nocy z piątku na sobotę Wisła osiągnęła najniższy w historii poziom wody. Na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano zaledwie 10 centymetrów. To o jeden centymetr mniej niż dzień wcześniej – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Tak niskiego stanu Wisły nie notowano jeszcze nigdy w historii pomiarów. Już w piątek o godzinie 20 IMGW odnotował rekordowe 10 centymetrów, ale sytuacja jeszcze się pogorszyła. Minimalne wartości hydrolodzy wskazują również na wielu innych rzekach w kraju.
Z danych IMGW wynika, że aż na 16 stacjach hydrologicznych w całej Polsce wody opadły poniżej minimum okresowego. Dotyczy to m.in. Żylicy, Nysy Kłodzkiej, Kwisy, Pilicy, Prądnika, Krasnej, Kaczawy, Moszczenicy, Narwi, Skawicy, Budzówki oraz samej Wisły.
Wyjątkiem jest miejscowość Dziarny w województwie warmińsko-mazurskim. Na rzece Iławka odnotowano tam 134 centymetry – poziom powyżej stanu ostrzegawczego.
Eksperci ostrzegają przed wrześniem
Naukowcy alarmują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwrócił uwagę, że prognozy wskazują na wysokie ryzyko kolejnej fali upałów we wrześniu. To oznacza, że susza i rekordowo niskie stany wód mogą powrócić z jeszcze większą siłą, podobnie jak we wrześniu 2024 roku.
Rekordowy pomiar w Warszawie to kolejny dowód na to, jak dotkliwe skutki przynoszą zmiany klimatyczne i przedłużające się okresy bez opadów. Wysychająca Wisła, która od wieków była symbolem i osią komunikacyjną kraju, staje się dziś jednym z najbardziej widocznych znaków alarmowych.
