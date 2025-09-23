Alarm na Lubelszczyźnie! Rosyjskie drony zestrzelone, wojsko poszukuje szczątków.

23 września 2025 16:06 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Zestrzelenie rosyjskich dronów na Lubelszczyźnie. Wojsko i WOT szukają szczątków, na Lubelszczyźnie doszło w nocy do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wojsko zareagowało część obiektów została zestrzelona.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzą działania mające na celu odnalezienie fragmentów dronów.

Co się stało? W miejscowości Cześniki zidentyfikowano ogon oraz inne elementy drona, który został zestrzelony po godzinie 3:00 nad ranem. Fragmenty znaleziono również w pobliżu lokalnego cmentarza. W innych miejscach Lubelszczyzny zabezpieczono szczątki kolejnych maszyn.

Prokuratura zapewnia, że prowadzone są oględziny miejsc upadku dronów, trwa ustalanie okoliczności zerwania przestrzeni powietrznej i stopnia zagrożenia. Dotychczas nie znaleziono materiałów wybuchowych.

Działania służb

Wojska Obrony Terytorialnej oraz inne służby zostały zaangażowane w przeszukiwanie pól, lasów i terenów niezamieszkałych, w których mogą znajdować się fragmenty wyrzutków dronów. Mieszkańcy proszeni są, by w razie znalezienia części dronów nie dotykać ich i zgłaszać to policji lub służbom wojskowym.

Znaczenie incydentu

To pierwszy raz od czasu zaostrzenia napięć, kiedy takie naruszenie przestrzeni powietrznej skutkuje zestrzeleniem bezzałogowców. Incydent pokazuje skalę zagrożenia i wyzwania dla obronności — zarówno w sferze wykrywania, jak i szybkości reakcji na ataki dronów.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

