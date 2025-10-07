Alarm na rynku pracy! Liczba bezrobotnych skoczyła w górę.
Bezrobocie we wrześniu. Resort pracy ujawnia dane, które mogą niepokoić. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce.
We wrześniu liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła, a stopa bezrobocia ponownie poszła w górę. To sygnał, że sytuacja na rynku pracy staje się coraz bardziej wymagająca i może wpłynąć na stabilność gospodarczą wielu rodzin.
Bezrobocie znowu w górę
Na koniec września w rejestrach urzędów pracy znalazło się ponad 867 tysięcy osób. To oznacza wzrost w porównaniu z sierpniem i potwierdza niepokojący trend. Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 5,6 procent, co stanowi wzrost o 0,1 punktu procentowego w skali miesiąca. Dla zwykłych obywateli te liczby oznaczają większą konkurencję o miejsca pracy i rosnące trudności w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.
Regiony podzielone na dwa światy
Sytuacja różni się znacząco w zależności od regionu. W Wielkopolsce, która od lat jest liderem pod względem stabilności zatrudnienia, stopa bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 3,5 procent. Tymczasem na Podkarpaciu bezrobocie sięga aż 9 procent, co czyni ten region jednym z największych przegranych na rynku pracy. Różnice te pokazują, jak mocno Polska jest zróżnicowana pod względem możliwości zatrudnienia i jak trudno będzie rządowi wyrównać szanse w poszczególnych województwach.
Dlaczego bezrobocie rośnie
Eksperci wskazują kilka głównych przyczyn pogorszenia sytuacji. Po pierwsze, gospodarka wchodzi w okres głębokich przekształceń, związanych z automatyzacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Wiele firm ogranicza zatrudnienie, zastępując pracowników nowymi technologiami. Po drugie, zmiany legislacyjne wpływają na dane statystyczne — nowa ustawa o rynku pracy zmieniła zasady funkcjonowania urzędów zatrudnienia, przez co mniej osób jest wyrejestrowywanych, a liczba bezrobotnych w rejestrach rośnie. Trzecim czynnikiem jest spowolnienie gospodarcze, które uderza szczególnie w mniejsze przedsiębiorstwa i lokalne rynki.
Na tle Europy Polska wciąż wygląda dobrze
Choć dane mogą niepokoić, Polska nadal pozostaje jednym z krajów z relatywnie niskim bezrobociem. Według Eurostatu nasz kraj plasuje się w czołówce Unii Europejskiej, gdzie średnia stopa bezrobocia wynosi około 5,9 procent, a w strefie euro 6,3 procent. Polska z wynikiem około 3,2 procent w ujęciu unijnym prezentuje się znacznie lepiej niż wiele państw zachodnich, choć różnice regionalne wciąż są ogromnym problemem.
Co to oznacza dla obywateli
Dla zwykłych Polaków rosnące bezrobocie oznacza większą niepewność na rynku pracy. Osoby w zawodach mniej przyszłościowych muszą liczyć się z trudnościami w znalezieniu nowego zatrudnienia. Firmy będą ostrożniej podejmować decyzje o rekrutacji, a osoby o niskich kwalifikacjach mogą mieć ograniczone szanse na awans zawodowy. Rząd zapowiada programy aktywizacyjne i szkolenia, jednak to, czy będą one skuteczne, okaże się dopiero za kilka miesięcy.
Przyszłość rynku pracy w Polsce
Jeśli obecny trend się utrzyma, jesień i zima mogą przynieść kolejne wzrosty bezrobocia. Sektor usług, transportu i przemysł energochłonny już dziś mierzą się z wyzwaniami, a perspektywy nie napawają optymizmem. Polacy muszą przygotować się na bardziej wymagający rynek pracy, a rząd na konieczność wdrażania odważnych rozwiązań, które ochronią najsłabszych.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.