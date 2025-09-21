Alarm nad Bałtykiem! Rosyjski Ił-20M przechwycony przez niemieckie lotnictwo
Niemieckie myśliwce Eurofighter przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M. To kolejny incydent w ostatnich dniach, po tym jak rosyjskie MiG-31 wtargnęły w estońską przestrzeń powietrzną. Europejscy przywódcy ostrzegają, że prowokacje Moskwy znacząco podnoszą napięcie w regionie.
Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Niemieckie myśliwce poderwane do akcji
Napięcie w regionie Bałtyku ponownie wzrosło. Niemieckie lotnictwo potwierdziło, że dwa myśliwce Eurofighter przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M, który pojawił się w rejonie międzynarodowej przestrzeni powietrznej. To kolejny incydent z udziałem rosyjskich maszyn, które w ostatnich dniach coraz częściej naruszają granice państw NATO.
Kolejna rosyjska prowokacja
O przechwyceniu rosyjskiego samolotu poinformował w niedzielę niemiecki dziennik „Bild”, a informacje potwierdziła agencja Reutera. Incydent miał miejsce w weekend nad Morzem Bałtyckim. To nie pierwszy taki przypadek – w piątek trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii, gdzie pozostawały przez około 12 minut w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej.
Estońskie władze poinformowały, że rosyjskie maszyny nie miały planów lotu, transpondery były wyłączone, a piloci nie nawiązali łączności z kontrolą ruchu lotniczego. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna ostro potępił incydent, określając go jako „bezczelność bez precedensu”.
Europa odpowiada
Coraz częstsze naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO budzą niepokój także w innych stolicach. Prezydent Czech Petr Pavel, przemawiając podczas „Dni NATO” w Ostrawie, stwierdził, że agresywne działania Rosji mogą wymusić twardszą reakcję. – Musimy odpowiednio zareagować, w tym ewentualnie zestrzelić rosyjskie maszyny – powiedział były wojskowy i obecny przywódca Czech.
Pavel podkreślił, że to, co dzieje się w Estonii, Polsce czy na Ukrainie, dotyczy całego sojuszu. – Jeśli nie będziemy trzymać się razem, to prędzej czy później spotka to również nas – dodał.
Rosja testuje NATO
W 2025 roku Rosja naruszyła estońską przestrzeń powietrzną już czterokrotnie. Każdy taki incydent jest postrzegany jako test reakcji NATO i próba wywołania napięcia w regionie. Przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem pokazuje, że sojusznicy są gotowi reagować natychmiast.
