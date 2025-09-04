Alarm nad Polską! Dwukrotne naruszenie polskiego nieba, atak w nocy, wojsko ujawnia dramatyczne szczegóły.
Nocne naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, sytuacja pod kontrolą, ostrzegają wojskowi. W nocy z wtorku na środę doszło do dwóch incydentów naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poinformował, że obydwa zdarzenia zostały całkowicie opanowane. Służby były w gotowości, dzięki czemu nie doszło do szkód ani niepowołanych działań.
Szybka reakcja sił zbrojnych
Obydwa naruszenia zostały zaobserwowane przez systemy radarowe. Generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczył, że państwo miało pełną kontrolę nad sytuacją — monitorujące samoloty i transport z sojuszniczymi środkami obrony powietrznej zareagowały natychmiast. Jak dodał, to efekt wniosków wyciągniętych po sierpniowej eksplozji drona na Lubelszczyźnie.
Co zrobiło wojsko, by wzmocnić obronę?
Siły Zbrojne zaangażowały dodatkowe środki, w tym wsparcie lotnictwa F-35 z Holandii. Maszyny te, stacjonujące obecnie w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, wzmocniły zdolność polskiej obrony powietrznej i znacząco skróciły czas reakcji na potencjalne naruszenia.
Co to oznacza dla bezpieczeństwa?
Incydenty pokazują, że system obronny jest skuteczny i gotowy do działań w każdej chwili. Polska potrafi zmobilizować zasoby i chronić przestrzeń powietrzną przed nieautoryzowanymi obiektami. Jednocześnie to ostrzeżenie, by stale rozwijać mechanizmy wczesnego wykrywania i poszerzać współpracę z sojusznikami. To jasny sygnał. Polskie niebo zostaje bronione z determinacją. Dzięki szybkim reakcjom i wsparciu sojuszu, bezpieczeństwo pozostaje priorytetem.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.