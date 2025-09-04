Alarm nad Polską! Dwukrotne naruszenie polskiego nieba, atak w nocy, wojsko ujawnia dramatyczne szczegóły.

4 września 2025 13:34 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Nocne naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, sytuacja pod kontrolą, ostrzegają wojskowi. W nocy z wtorku na środę doszło do dwóch incydentów naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poinformował, że obydwa zdarzenia zostały całkowicie opanowane. Służby były w gotowości, dzięki czemu nie doszło do szkód ani niepowołanych działań.

Fot. Warszawa w Pigułce / Shutterstock

Szybka reakcja sił zbrojnych

Obydwa naruszenia zostały zaobserwowane przez systemy radarowe. Generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczył, że państwo miało pełną kontrolę nad sytuacją — monitorujące samoloty i transport z sojuszniczymi środkami obrony powietrznej zareagowały natychmiast. Jak dodał, to efekt wniosków wyciągniętych po sierpniowej eksplozji drona na Lubelszczyźnie.

Co zrobiło wojsko, by wzmocnić obronę?

Siły Zbrojne zaangażowały dodatkowe środki, w tym wsparcie lotnictwa F-35 z Holandii. Maszyny te, stacjonujące obecnie w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, wzmocniły zdolność polskiej obrony powietrznej i znacząco skróciły czas reakcji na potencjalne naruszenia.

Co to oznacza dla bezpieczeństwa?

Incydenty pokazują, że system obronny jest skuteczny i gotowy do działań w każdej chwili. Polska potrafi zmobilizować zasoby i chronić przestrzeń powietrzną przed nieautoryzowanymi obiektami. Jednocześnie to ostrzeżenie, by stale rozwijać mechanizmy wczesnego wykrywania i poszerzać współpracę z sojusznikami. To jasny sygnał. Polskie niebo zostaje bronione z determinacją. Dzięki szybkim reakcjom i wsparciu sojuszu, bezpieczeństwo pozostaje priorytetem.

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl