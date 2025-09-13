Alarm pod Warszawą! Znaleziono przedmiot przypominający wyrzutnię rakietową
Niecodzienne odkrycie w Józefowie pod Warszawą postawiło na nogi policję i Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze zabezpieczyli podejrzany przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię przeciwpancerną typu Fagot, a na miejscu natychmiast rozpoczęli działania pirotechnicy i saperzy.
Akcja służb w Józefowie. Znaleziono podejrzany przedmiot
W Józefowie pod Warszawą doszło do niecodziennej interwencji służb mundurowych. Policja zabezpieczyła podejrzany przedmiot, który – według wstępnych ustaleń – przypomina poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot.
Niebezpieczne znalezisko
Informację o zdarzeniu przekazała Żandarmeria Wojskowa. Zaalarmowani funkcjonariusze natrafili na przedmiot w powiecie otwockim. Ze względu na możliwe zagrożenie, natychmiast wezwano specjalistów. Na miejscu pojawili się biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, a także policyjni pirotechnicy i saperzy.
Działania służb
Saperzy dokładnie sprawdzają teren, by wykluczyć obecność innych niebezpiecznych elementów. Eksperci mają ustalić, czy zabezpieczony przedmiot rzeczywiście jest sprawną wyrzutnią i w jaki sposób znalazł się w Józefowie.
Na razie nie wiadomo, czy znalezisko stanowiło realne zagrożenie. Prokuratura i policja prowadzą czynności, które mają wyjaśnić pochodzenie przedmiotu i ewentualne osoby odpowiedzialne za jego posiadanie.
