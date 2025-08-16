Alarm u weterynarzy! Zmiany w zachowaniu pupili to sygnał tragedii, jak rozpoznać udar cieplny u zwierząt?
Zwierzęta w pułapce upałów – dramatyczne ostrzeżenie ekspertów. Polska zmaga się z falą upałów, a żar lejący się z nieba staje się nie tylko męczący dla ludzi, lecz także śmiertelnie groźny dla zwierząt. Weterynarz Dorota Sumińska bije na alarm – czworonogi potrzebują w trakcie gorących dni takiej samej troski jak członkowie rodziny. Brak odpowiedzialności może skończyć się tragedią.
Spacer, który może skończyć się dramatem
Spacer w pełnym słońcu, po rozgrzanym betonie czy asfalcie, to ryzyko poparzenia łap. Ekspertka apeluje, by wychodzić z pupilami tylko w cieniu, najlepiej na krótkie i bezpieczne przechadzki. Zwierzę na nagrzanej nawierzchni cierpi w milczeniu – a konsekwencje mogą być poważne.
Jak ulżyć pupilom w upale?
Prosty, a zarazem genialny sposób to mokry ręcznik na podłodze – psy i koty chętnie na nim odpoczną, znajdując ulgę. Warto także skracać sierść – nie dla mody, lecz zdrowia. Zbyt długie futro działa jak izolacyjna bariera cieplna, która zatrzymuje gorąco.
Najważniejszy element to stały dostęp do świeżej, chłodnej wody. Wystawiona miska nie tylko pomoże psu czy kotu, ale i ptakom. W czasie upałów taki gest może decydować o życiu zwierząt.
Udar cieplny – cichy zabójca
Objawy, takie jak intensywne dyszenie, utrata orientacji czy przytomności, to sygnały alarmowe. U kotów każde dyszenie to poważny znak, że dochodzi do przegrzania organizmu. W takich przypadkach liczy się natychmiastowa reakcja.
Podróż samochodem – śmiertelna pułapka
Podróż w upale, nawet z klimatyzacją czy uchylonymi szybami, to ogromne ryzyko. Każda awaria może skończyć się katastrofą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega – zwierzę pozostawione w aucie może umrzeć w ciągu kilkunastu minut. Temperatura rośnie błyskawicznie, a właściciel ryzykuje życie pupila i odpowiedzialność karną.
Co to oznacza dla Ciebie?
Właściciele muszą pamiętać, że troska o zwierzę w upałach to nie luksus, lecz obowiązek. Nawet drobny gest – skrócenie spaceru, wystawienie miski z wodą czy zapewnienie cienia – może uratować życie. W tym czasie nie ma miejsca na beztroskę.
To nie jest zwykły apel, to dramatyczne ostrzeżenie. W czasie fali upałów odpowiedzialność za życie naszych czworonożnych przyjaciół spoczywa w naszych rękach.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
