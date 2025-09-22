Alarm w Chinach! Amerykanie przejmują kontrolę nad TikTokiem.
USA: amerykańskie konsorcjum będzie kontrolować TikToka. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu ogłosił, że działanie aplikacji TikTok w Stanach Zjednoczonych zostanie przekazane konsorcjum firm z większościowym udziałem amerykańskich przedsiębiorstw.
Wśród nich znajdują się takie podmioty jak Oracle i fundusz Silver Lake.
Co zakłada umowa
Nowe konsorcjum będzie miało siedzibę w USA i będzie odpowiadać za bezpieczeństwo działania TikToka w tym kraju. Oracle otrzyma szczególną rolę w nadzorze nad algorytmem rekomendacji treści opartym na chińskim oryginale algorytmu, który jednak będzie kontrolowany i monitorowany przez amerykański podmiot. Obecny właściciel TikToka, firma ByteDance, zachowa mniejszościowy udział w nowej strukturze — poniżej 20 procent.
Umowa ma na celu umożliwienie ponad 170 milionom użytkowników aplikacji dalszego korzystania z TikToka bez obaw o jego legalność w USA. Ma też zapewnić, że zarząd konsorcjum będzie w rękach Amerykanów.
Dlaczego ta zmiana
Decyzja podyktowana jest obawami administracji USA o bezpieczeństwo narodowe. W przeszłości głośno było o możliwości zakazu działania TikToka w USA ze względu na ryzyko związane z chińską firmą ByteDance, w tym o potencjalnym wykorzystywaniu danych użytkowników czy wpływaniu algorytmów na opinię publiczną.
Zgodnie z zapowiedzią wkrótce zostanie podpisane rozporządzenie wykonawcze przez prezydenta Donalda Trumpa, które formalnie zatwierdzi warunki umowy oraz potwierdzi, że są one zgodne z prawem i interesem narodowym USA.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
