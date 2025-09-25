Alarm w Europie! Niemcy żądają większego wsparcia dla Ukrainy.

25 września 2025 07:55 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Szef niemieckiej dyplomacji: Europa musi zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepuhl podkreślił, że państwa europejskie muszą zrobić więcej dla Ukrainy. Ocenił, że nie wszystkie kraje spełniły obietnice udzielone Kijowowi i wezwał do poszukiwania nowych możliwości finansowych i militarnych dla wzmocnienia pomocy.

Fot. Pixabay

Wadepuhl zaznaczył, że Europa ma potencjał do działania i powinna aktywniej reagować na potrzeby Ukrainy. W jego ocenie istotne jest, by wsparcie było konsekwentne i obejmowało nie tylko elementy wojskowe, ale również gospodarcze i humanitarne.

Wypowiedź niemieckiego ministra padła w radiowej rozmowie, w której stwierdził, że Ukraina musi liczyć na partnerów, którzy nie tylko deklarują pomoc, ale realnie angażują się w wsparcie. Nowe możliwości mają obejmować wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich, większe zakupy uzbrojenia od państw UE oraz intensyfikację programów współpracy z ukraińskimi firmami obronnymi.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl