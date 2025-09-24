Alarm w Moskwie! Zełenski ujawnia, że USA będą wspierać Ukrainę.

24 września 2025 10:44 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Zełenski: mamy pozytywny sygnał, że USA będą z nami do końca wojny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów otrzymał „pozytywny sygnał” od Stanów Zjednoczonych dotyczący wsparcia aż do zakończenia konfliktu z Rosją.

Fot. president.gov.ua

Zaznaczył, że ważne jest, aby sojusznicy konsekwentnie trwali przy Ukrainie – nie tylko w deklaracjach, lecz poprzez realne działania militarne, dyplomatyczne i ekonomiczne.

Zełenski podkreślił, że kraj dostrzega potrzebę długofalowej współpracy i oczekuje, że decyzje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa będą przekładały się na realne wsparcie operacyjne.

Prezydent zaznaczył, że bariera nadziei jest utrzymanie przekonania społeczeństwa, że Ukraina nie zostanie sama – a potwierdzenie tego ze strony USA ma fundamentalne znaczenie zarówno dla morale, jak i strategii obronnej.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl