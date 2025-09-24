Alarm w Moskwie! Zełenski ujawnia, że USA będą wspierać Ukrainę.
Zełenski: mamy pozytywny sygnał, że USA będą z nami do końca wojny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów otrzymał „pozytywny sygnał” od Stanów Zjednoczonych dotyczący wsparcia aż do zakończenia konfliktu z Rosją.
Zaznaczył, że ważne jest, aby sojusznicy konsekwentnie trwali przy Ukrainie – nie tylko w deklaracjach, lecz poprzez realne działania militarne, dyplomatyczne i ekonomiczne.
Zełenski podkreślił, że kraj dostrzega potrzebę długofalowej współpracy i oczekuje, że decyzje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa będą przekładały się na realne wsparcie operacyjne.
Prezydent zaznaczył, że bariera nadziei jest utrzymanie przekonania społeczeństwa, że Ukraina nie zostanie sama – a potwierdzenie tego ze strony USA ma fundamentalne znaczenie zarówno dla morale, jak i strategii obronnej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.