ALARM w Polsce! Kilkanaście dronów wtargnęło w naszą przestrzeń powietrzną. Prezydent i premier w trybie pilnym zwołali naradę

10 września 2025 07:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Doszło do bezprecedensowej sytuacji: na terytorium Polski przedarło się nawet kilkanaście dronów. Część z nich musiała zostać zestrzelona – poinformował Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz. W trybie pilnym zwołano naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Udział biorą prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk, ministrowie oraz najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego.

Sytuacja dynamiczna. Wojsko w pełnej gotowości

Według pierwszych, potwierdzonych informacji, intruzami były bezzałogowe statki powietrzne, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną z kierunku wschodniego. MON potwierdziło, że część z nich została zneutralizowana, choć dokładna liczba oraz trasa lotu dronów pozostaje na razie niejawna. Trwa ustalanie, czy incydent spowodował jakiekolwiek zniszczenia infrastruktury, czy też zagrożenie dla obywateli.

Prezydent i premier na miejscu. Czekamy na oficjalny komunikat

– Na pełny obraz sytuacji trzeba jeszcze poczekać. Prezydent nie ma jeszcze informacji, czy ktokolwiek z naszych rodaków został ranny – przekazała Kancelaria Prezydenta RP. Jednocześnie podkreślono, że głównym źródłem informacji jest w tej chwili Wojsko Polskie, które prowadzi działania operacyjne w związku z incydentem.

Co wiemy o dronach? Czy to była prowokacja?

Na razie nie wskazano, kto mógł być nadawcą dronów, ale pojawiają się spekulacje, że może to być element testowania polskich systemów obronnych. Trwa również weryfikacja, czy drony miały charakter bojowy, czy były to maszyny rozpoznawcze.

Co to oznacza dla obywateli?

Zagrożenie bezpośrednie dla ludności cywilnej – według obecnych ustaleń – nie występuje. Wojsko apeluje jednak o zachowanie czujności i nieudostępnianie niesprawdzonych informacji w mediach społecznościowych. Pełny komunikat służb ma zostać opublikowany w najbliższych godzinach.

