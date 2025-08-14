Alarm w Polsce! Nadchodzą ekstremalne upały, to prawdziwa katastrofa dla całego kraju.
Przygotujcie się na piekielne upały! Polska w ogniu ekstremalnej fali gorąca, wchodzimy w okres wyjątkowo ekstremalnych upałów, które od połowy sierpnia sparaliżują niemal cały kraj. Już w środę 13 sierpnia na południowym zachodzie temperatura może osiągnąć 33 stopnie Celsjusza, a w kolejnych dniach gorąco obejmie większą część kraju.
W czwartek 14 sierpnia termometry wskażą od 30 do 35 stopni, a lokalnie nawet 37 stopni na zachodzie. Od Szczecina po Szczyrk Polska stanie się prawdziwym piekarnikiem, w którym wysoka temperatura utrzyma się przez co najmniej 4–5 dni – to najdłuższa i najbardziej uciążliwa fala gorąca tego lata.
Alarm IMGW – osiem województw w zagrożeniu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla aż ośmiu województw. Duszne dni bez szans na ochłodę oznaczają poważne ryzyko dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci i tych, którzy muszą przebywać na zewnątrz. Bezwietrzna aura i palące słońce zwiększają ryzyko przegrzania organizmu i odwodnienia, dlatego każda godzina na zewnątrz będzie wymagała szczególnej ostrożności.
Żar znad Hiszpanii i Afryki Północnej
Gorący front napływa z południowo-zachodniej Europy, przynosząc przypływ zwrotnikowego żaru, który utrzyma się co najmniej do 20 sierpnia. Tylko pod koniec przyszłego tygodnia spodziewane jest krótkie ochłodzenie i możliwe opady, które mogą przynieść chwilową ulgę.
Co to oznacza dla Ciebie (Czytelnika)?
Eksperci podkreślają, że ta fala upałów to prawdziwe wyzwanie. Susza wciąż się pogłębia, zwiększając ryzyko pożarów i problemów zdrowotnych. Zaleca się ograniczenie wysiłku fizycznego w godzinach największego skwaru, intensywne nawadnianie organizmu i monitorowanie swojego samopoczucia. Osoby starsze i dzieci powinny pozostawać w chłodniejszych pomieszczeniach, a każdy kontakt ze słońcem wymaga stosowania kremów z wysokim filtrem.
Historia ekstremalnych upałów w Polsce może się powtórzyć
Tegoroczna sierpniowa fala gorąca może zapisać się w historii jako jedna z najbardziej ekstremalnych. Każdy dzień powyżej 30 stopni Celsjusza będzie testem wytrzymałości dla mieszkańców kraju, a osoby narażone na długotrwałe działanie słońca muszą zachować szczególną ostrożność. To ostrzeżenie, które nie można lekceważyć – Polska wchodzi w tygodnie prawdziwego żaru.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.