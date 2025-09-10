Alarm w Polsce! Służby apelują: Nie zbliżajcie się. Nie dotykajcie niczego!

W nocy z 9 na 10 września polskie niebo znalazło się w stanie najwyższej gotowości. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że zakończono działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa, związane z poważnymi naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. W powietrzu pojawiły się niezidentyfikowane obiekty – obecnie trwa ich poszukiwanie oraz ustalanie miejsc możliwych upadków.

Służby apelują: Nie dotykajcie niczego!

Wojsko ostrzega obywateli przed niebezpieczeństwem. W przypadku znalezienia nieznanego obiektu lub jego części – należy natychmiast zawiadomić służby i nie próbować dotykać, ani przenosić. Może to być nie tylko zagrożenie wybuchowe, ale także dowód w śledztwie. Każdy taki sygnał należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do najbliższej jednostki Policji.

Sojusznicy z NATO pomogli Polsce chronić niebo

W zabezpieczenie przestrzeni powietrznej zaangażowane były także siły sojusznicze. Dzięki wsparciu NATO i Królewskich Sił Powietrznych Holandii, których myśliwce F-35 wzbiły się w powietrze, udało się zapewnić bezpieczeństwo nad terytorium Polski. To kolejny raz, gdy współpraca w ramach Sojuszu pokazuje swoją skuteczność w sytuacji kryzysowej.

Systemy wróciły do trybu standardowego, ale czujność trwa

Po zakończeniu działań operacyjnych, polskie systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowego trybu działania. Wojsko Polskie podkreśla, że pozostaje w pełnej gotowości i monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy oraz we wschodniej części NATO.

Co to oznacza dla obywateli?

Choć sytuacja została opanowana, służby apelują o wzmożoną czujność i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji. Jeśli zauważysz cokolwiek podejrzanego, działaj odpowiedzialnie – to od Ciebie może zależeć bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

