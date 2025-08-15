Alarm w Polsce! Szykuje się zakaz sprzedaży alkoholu na wszystkich imprezach masowych?
Polska staje w obliczu prawdziwej rewolucji na imprezach masowych. Senat rozpatruje projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który może całkowicie zabrać alkohol z koncertów, stadionów i plenerowych festynów. Jeśli przepisy wejdą w życie, nie kupisz już piwa ani żadnego innego trunku, nawet jeśli organizatorzy lub lokalne władze wydadzą specjalną zgodę.
Autorzy projektu argumentują, że obecność alkoholu na masowych wydarzeniach to przepis na chaos i wzrost agresji. Zwracają uwagę na demoralizację młodzieży oraz rosnącą liczbę incydentów i naruszeń porządku publicznego. Według nich sport i kultura powinny promować zdrowy styl życia i pozytywne wzorce, a sprzedaż alkoholu temu przeczy. Nowe przepisy mają objąć wszystkie plenerowe wydarzenia, w tym mecze, koncerty, dożynki i festyny, eliminując lokalne wyjątki i stałe zezwolenia. Dotychczasowe prawa przedsiębiorców oraz jednostek OSP do sprzedaży alkoholu również mogą zostać cofnięte.
Przeciwnicy zakazu alarmują, że to cios w organizatorów i sektor rozrywkowy, który od lat traktował sprzedaż alkoholu jako stały element dochodów. Zwolennicy kontrują, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i rodzin biorących udział w imprezach.
Decyzja Senatu może wywrócić nadchodzący sezon koncertów i meczów do góry nogami. Polityczna piłka jest już po stronie parlamentarzystów, a emocje wokół tematu sięgają zenitu. Czy zakaz alkoholu faktycznie sprawi, że imprezy masowe staną się bezpieczniejsze? Nadchodzą radykalne zmiany, które mogą całkowicie odmienić polską tradycję zabawy na świeżym powietrzu.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
