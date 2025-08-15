Alarm w Polsce! Szykuje się zakaz sprzedaży alkoholu na wszystkich imprezach masowych?

15 sierpnia 2025 17:19 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Polska staje w obliczu prawdziwej rewolucji na imprezach masowych. Senat rozpatruje projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który może całkowicie zabrać alkohol z koncertów, stadionów i plenerowych festynów. Jeśli przepisy wejdą w życie, nie kupisz już piwa ani żadnego innego trunku, nawet jeśli organizatorzy lub lokalne władze wydadzą specjalną zgodę.

Fot. Pixabay

Autorzy projektu argumentują, że obecność alkoholu na masowych wydarzeniach to przepis na chaos i wzrost agresji. Zwracają uwagę na demoralizację młodzieży oraz rosnącą liczbę incydentów i naruszeń porządku publicznego. Według nich sport i kultura powinny promować zdrowy styl życia i pozytywne wzorce, a sprzedaż alkoholu temu przeczy. Nowe przepisy mają objąć wszystkie plenerowe wydarzenia, w tym mecze, koncerty, dożynki i festyny, eliminując lokalne wyjątki i stałe zezwolenia. Dotychczasowe prawa przedsiębiorców oraz jednostek OSP do sprzedaży alkoholu również mogą zostać cofnięte.

Przeciwnicy zakazu alarmują, że to cios w organizatorów i sektor rozrywkowy, który od lat traktował sprzedaż alkoholu jako stały element dochodów. Zwolennicy kontrują, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i rodzin biorących udział w imprezach.

Decyzja Senatu może wywrócić nadchodzący sezon koncertów i meczów do góry nogami. Polityczna piłka jest już po stronie parlamentarzystów, a emocje wokół tematu sięgają zenitu. Czy zakaz alkoholu faktycznie sprawi, że imprezy masowe staną się bezpieczniejsze? Nadchodzą radykalne zmiany, które mogą całkowicie odmienić polską tradycję zabawy na świeżym powietrzu.

 

 

 

