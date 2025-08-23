Alarm w Polsce! Wojsko wzywa nawet kobiety i osoby po 50 roku życia.
Rekordowa kwalifikacja wojskowa w Polsce! Wezwania nawet dla kobiet i osób po 50. roku życia. Od lutego 2026 roku rusza bezprecedensowa akcja, która obejmie aż 235 tysięcy Polaków. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło szczegóły kwalifikacji wojskowej – i to prawdziwa rewolucja.
Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wezwani zostaną nie tylko młodzi mężczyźni, ale także kobiety z wykształceniem przydatnym wojsku oraz osoby po 50. roku życia.
Kogo obejmie kwalifikacja?
Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2007 roku oraz tych z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Wezwania trafią również do osób, które w przeszłości uznano za czasowo niezdolne do służby, a okres tej niezdolności właśnie się kończy.
Po raz pierwszy tak szeroko uwzględniono kobiety – z roczników 1999–2007 – posiadające wykształcenie medyczne, weterynaryjne, lotnicze, morskie, a także w dziedzinach takich jak informatyka, psychologia czy tłumaczenia. Na listach mogą znaleźć się również ochotnicy po 18. roku życia oraz osoby, które aż do 60. roku życia nie uregulowały swojego stosunku do służby.
Badania, rejestracja i kary za nieobecność
Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 2 lutego i potrwa do końca kwietnia 2026 roku. Wezwani będą musieli przejść rejestrację, badania lekarskie oraz rozmowę z przedstawicielem wojska. MON przypomina, że za niestawienie się grozi grzywna nawet do 5000 zł. Terminy i szczegóły zostaną ogłoszone w obwieszczeniach i na stronach urzędów.
Powszechna gotowość obronna
Rząd jasno sygnalizuje, że Polska wchodzi w nową erę powszechnej gotowości obronnej. Wojsko chce nie tylko młodych rekrutów, ale również specjalistów z różnych dziedzin – od medycyny po cyberbezpieczeństwo. To największa i najbardziej zróżnicowana kwalifikacja w historii, która pokazuje, że armia stawia na szeroki wachlarz kompetencji i nie zamierza nikogo oszczędzać.
Polska armia otwiera nowy rozdział, a dziesiątki tysięcy osób już wkrótce stanie przed komisją wojskową. Dla wielu będzie to pierwsze bezpośrednie zetknięcie z wojskiem – i sygnał, że kraj szykuje się na wyzwania, jakich jeszcze nie było.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.