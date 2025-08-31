Alarm w Polsce. Wszystkie służby postawione na nogi
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz BRAVO-CRP na terenie całego kraju do 30 listopada 2025 roku. Decyzja obejmuje także infrastrukturę energetyczną znajdującą się poza granicami Polski i została podjęta w oparciu o ustawę o działaniach antyterrorystycznych z 2016 roku.
Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i stosowany jest w sytuacji wzmożonego ryzyka ataku terrorystycznego lub sabotażu, nawet jeśli nie wskazano jeszcze konkretnego celu. Powodem obecnych działań są narastające zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi, a także konsekwencje agresji Rosji przeciwko Ukrainie.
Decyzja premiera oznacza istotne zmiany w codziennym funkcjonowaniu służb i administracji publicznej. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa prowadzą wzmożone kontrole w miejscach dużych skupisk ludzi i przy obiektach strategicznych. Funkcjonariusze mogą pełnić służbę z bronią długą i w kamizelkach kuloodpornych. Dodatkowe kontrole obejmują pojazdy, osoby i budynki użyteczności publicznej, a także środki komunikacji zbiorowej. W szkołach, przedszkolach i na uczelniach obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych.
Stopień alarmowy BRAVO-CRP koncentruje się na cyberprzestrzeni. Administracja publiczna i operatorzy infrastruktury krytycznej prowadzą całodobowy monitoring systemów teleinformatycznych, aby w porę wykrywać próby włamań czy zakłócenia w działaniu usług elektronicznych. Wprowadzono dyżury specjalistów odpowiedzialnych za szybkie reagowanie na incydenty.
Służby apelują także o czujność obywateli. Szczególną uwagę należy zwracać na nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki bagaże czy pojazdy zaparkowane w pobliżu zgromadzeń. W razie podejrzeń o zagrożenie należy niezwłocznie kontaktować się z numerem alarmowym 112.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.