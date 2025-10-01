Alarm w social mediach: Rosyjskie drony nad Ukrainą. Polacy w panice. MON wydaje kominikat

1 października 2025 19:03 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W sieci zawrzało od plotek o poderwaniu polskich F-16 w związku z rosyjskimi dronami nad Ukrainą. Doniesienia zdążyły już wywołać falę spekulacji, ale wojsko stanowczo zaprzecza. Dowództwo Operacyjne ostrzega przed dezinformacją i apeluje, by ufać tylko oficjalnym komunikatom.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dezinformacja o polskich F-16. Dowództwo Operacyjne stanowczo dementuje

W sieci pojawiły się sensacyjne doniesienia o rzekomym poderwaniu polskich myśliwców F-16 w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. Informacje błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, jednak wojsko stanowczo zaprzecza tym plotkom.

Fala fałszywych informacji

Na platformach takich jak Telegram czy X (dawny Twitter) zaczęły krążyć wpisy sugerujące, że polskie F-16 miały wystartować w reakcji na rosyjskie działania w pobliżu granicy. Wzmianki o „alarmowych startach” szybko przyciągnęły uwagę internautów i wywołały lawinę spekulacji dotyczących możliwej eskalacji sytuacji.

Oficjalne stanowisko Dowództwa

– Oficjalnie dementuję pojawiające się w sieci informacje – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podkreślił, żadnego poderwania polskich samolotów bojowych nie było.

– Oczywiście monitorujemy sytuację – dodał rzecznik. – Jeżeli sytuacja się zmieni, wszelkie decyzje zostaną zakomunikowane wyłącznie oficjalnymi kanałami.

Groźna gra dezinformacją

Eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają, że podobne fałszywe doniesienia są elementem wojny informacyjnej i mogą mieć na celu wywołanie paniki lub niepokoju społecznego. W ostatnich miesiącach coraz częściej obserwuje się działania propagandowe związane z wojną w Ukrainie, które uderzają również w Polskę i jej sojuszników.

Dowództwo apeluje, by w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego ufać wyłącznie oficjalnym komunikatom wojska i instytucji państwowych.

