Alarm w USA! Miliony obywateli mogą zostać bez pomocy.
Kongres USA nie przyjął budżetu na czas, ryzyko „shutdownu” federalnych instytucji. Kongres Stanów Zjednoczonych nie zdążył uchwalić nowego budżetu przed początkiem nowego roku fiskalnego, co stawia państwo na krawędzi paraliżu administracji.
Brak porozumienia oznacza, że wiele agencji federalnych może zostać zamkniętych, a funkcjonowanie rządu zawieszone.
W Izbie Reprezentantów odrzucono projekt prowizorycznego budżetu, popieranego wcześniej przez część Republikanów i samego byłego prezydenta. Teraz Kongres musi działać szybko, jeśli nowa ustawa nie zostanie przyjęta i podpisana przez prezydenta przed północą, większość instytucji federalnych stanie w miejscu.
Powaga sytuacji uwidacznia się także na lotniskach możliwe są opóźnienia i chaos w obsłudze pasażerów, ponieważ część pracowników instytucji federalnych może zostać na czas nieokreślony odsunięta od obowiązków. Również służby graniczne, agencje środowiskowe i programy socjalne będą koniecznie ograniczone do minimalnej działalności.
Dla zwykłego obywatela „shutdown” oznacza opóźnione wypłaty, utrudniony dostęp do usług rządowych oraz możliwe zakłócenia w codziennym życiu. Jeśli Kongres nie zdoła przełamać impasu, gospodarka USA również może odczuć skutki, m.in. ze względu na utrudnienia w wydatkach państwowych i spowolnienie kluczowych sektorów.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
