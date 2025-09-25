Alarm w USA! Pentagon pilnie zwołał nadzwyczajne spotkanie generałów. Tajemnicza odprawa najwyższych dowódców budzi strach.
Pentagon wydał pilny rozkaz. Pete Hegseth wezwał generałów z całego świata. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth niespodziewanie zażądał zwołania setek wysokich rangą dowódców generałów i admirałów na nadzwyczajne spotkanie w bazie Quantico w Wirginii.
Dotyczy członków sił zbrojnych z całego świata, również tych stacjonujących poza USA.
Rzecznik Pentagonu potwierdził, że Hegseth „zwróci się do najwyższych dowódców wojskowych w pierwszej połowie przyszłego tygodnia”. Nie podano jednak przyczyn tego rozkazu, co wywołało niepokój i spekulacje w kręgach wojskowych.
Decyzja zbiegła się z szeregiem kontrowersyjnych ruchów Hegsetha m.in. zwolnieniami kluczowych oficerów, cięciami stanowisk generalskich oraz reorganizacjami na najwyższych szczeblach. W obliczu tych zmian spotkanie nabiera dodatkowego ciężaru symbolicznym i strategicznym.
Wiele osób zwraca uwagę, że zebranie tylu dowódców w jednym czasie i miejscu mimo dostępności zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych jest ewenementem w historii amerykańskiej armii.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.